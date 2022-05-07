Краса для ЗСУ: українські зірки долучилися до флешмобу Лесі Нікітюк – фото

Українські зірки долучаються до нового флешмобу, який організувала телеведуча Леся Нікітюк.

Так, знаменитість закликала жінок надихнути українських захисників, які боронять землю від російських окупантів, та публікувати красиві фото з гештегом #красадляЗСУ.

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

"Дівчата! Я бачу, як за час війни ми з вами трохи, як це правильно сказати… так шоб себе і вас не образити... Ну не постаріли, а так би мовити потьмяніли, втратили колір, короче. Ми не маємо на це право. Я розумію, що такий час. Але час страху минув, ми високо підняли голову. А якщо ми її підняли - значить вона має мати розкішний вигляд! Наші чоловіки, наші захисники мають бачити нас гарними. Щоб вони ще краще нас захищали, ми маємо підняти їм моральний дух ну і чоловічий. Щоб було бажання швидше розбити ворога і повернутися додому", – зазначила зірка.

Юзери підхопили цю ідею. За декілька днів у Мережі вже понад 1,5 тис відповідних дописів. Не лишилися осторонь і знаменитості. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку публікацій українських зірок.

Альона Омаргалієва

Альона Омаргалієва / instagram.com/omargalieva.alena

"Не знаю, чи є час в наших хлопців бачити ці фото зараз, але вірю, що після нашої перемоги вони їх обов‘язково побачать. Слава нашим #ЗСУ #ТРО і всім, хто долучається і допомагає українцям і Україні в такий складний для всіх нас час! Все буде Україна!" – прокоментувала співачка.

Ілона Гвоздьова

Ілона Гвоздьова / instagram.com/ilonagvozdeva

"Наші мужні чоловіки віримо в вашу силу, розум та спритність. Дякуємо вам кожного дня, тримаємо за вас кулачки, молимося за вас і чекаємо повернення додому і нашої перемоги. Ви в нас найкращі" – поділилася хореографиня.

Олександра Заріцька

Олександра Заріцька / instagram.com/kazka.band

"Захисники наші, ви найкращі в світі!!! Дівчата, долучайтесь до флешмобу, давайте додамо трохи фарб в стрічку! Слава Україні" – написала солістка гурту KAZKA.

Оля Полякова та Маша Єфросиніна

Оля Полякова та Маша Єфросиніна / instagram.com/mashaefrosinina

"Хлопці, якщо ви дійсно краще почуваєтесь, коли бачите українських жінок незаплаканими та незачуханими, то ловіть нас з Королевою "при повному параді" - для нас же це буде сильна мотивація частіше підводити очі", – прокоментувала Єфросиніна.

Соня Плакидюк

Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism

"Моя люба Леся наказала причепуритись і підтримати гештег #красадляЗСУ. Та маю сказати, що із чепуріння поки що вдаються лише бант і квіти з переходу. А от душу чепурять вірші Ліни Костенко", – зазначила фотографиня.

Наталка Карпа

Наталка Карпа / instagram.com/natalkakarpa

"Чесно, щось складно було зробити наструєву фоту, хоча і губи підмалювала, і румянець навела, ще й брошею доповнила образ. Але раз Леся каже, що ми маємо надихати хлопців - значить будемо так робити", – поділилася співачка.

Нагадаємо, дружина Тараса Тополі показала зворушливе відео, яке він для неї змонтував на війні. Співачка Alyosha разом з трьома дітьми була змушена поїхати у більш безпечне місце, поки її чоловік захищає країну у теробороні.

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