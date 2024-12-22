Краще харчування, жорстокість і хаотичність: російський полонений розповів про солдатів КНДР

Військовополонений також підкреслив, що солдати з КНДР діють необережно, стріляючи по всьому, що рухається.

Північнокорейські військові, яких відправили до Росії для участі у війні проти України, мають кращі умови харчування, ніж російські солдати, і діють автономно, ні з ким не погоджуючи своїх дій. Про це розповів російський військовий Віджія Чубревич, узятий у полон українськими військовими на Курському напрямку.

Відео з його свідченнями опублікувала міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm у Telegram.

“Надвечір я побачив корейців. Вони запустили свій дрон, нікому не сказали, не попередили начальство, і почали по ньому стріляти. Вони вчаться окремо, нікому не підкоряються. Корейці йдуть уперед, а ми просто ззаду за ними закріплюємось”, — заявив росіянин.

Чубревич також розповів про харчування північнокорейських військових: “Їх годують удвічі краще, ніж нас. Ми їмо перловку, а вони — яйця, шоколад, п’ють каву”.

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На його думку, північнокорейці відрізняються жорсткістю та дисципліною.

“Корейці — у них посмішки немає. Жорстокі такі, немає в них людського”, — зазначив він.

Військовополонений також підкреслив, що солдати з КНДР діють необережно, стріляючи по всьому, що рухається:

“Стріляють з усього, що є, не розбираючись, свій це дрон чи український”.

Російські солдати уникають взаємодії з північнокорейцями, оскільки не розуміють їхньої мови.

“У них є командир, який говорить кілька слів російською, але я його жодного разу не бачив. Вони можуть змусити тягати патрони під загрозою автомата”, — додав Чубревич.

Водночас думки серед російських військових щодо якості підготовки північнокорейців різняться.

“Дехто каже, що вони добре підготовлені, інші — що це просто відморозки, які не розуміють, де вони”, — зазначив полонений.

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Попри втрати, яких північнокорейські військові зазнають від ударів українських безпілотників, вони продовжують наступати.

“Добре накривають. По десять чоловіків і вище. Але вони взагалі не бояться. Йдуть напролом і не бояться. Стріляють з будь-якої зброї”, — розповів Чубревич.

Він також зауважив, що північнокорейські військові забирають тіла загиблих товаришів, складаючи їх разом, тоді як російські солдати залишають своїх і поранених, і загиблих на полі бою.

Нагадаємо, що Північна Корея продовжує передавати Росії військову техніку, і днями у Тюменській області було зафіксовано черговий ешелон із озброєнням, який може включати балістичні ракети середньої дальності Pukguksong-2.