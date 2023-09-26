Краще, ніж артилерія й авіація: боєць ЗСУ назвав, що може вирішити фінал війни

Військовослужбовець вважає, що безпілотники важливіші навіть за F-16 та ATACMS.

Військовослужбовець ЗСУ Андрій Шишук заявивив, що безпілотники можуть вирішити фінал війни.

Про це передає "Еспресо".

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"Зараз немає великої потреби витрачати людей на ті заходи, які раніше цього потребували, тому що триває війна дронів. Застосовуються повітряні, морські, наземні дрони. Навіть серед повітряних дронів вже є різні категорії – це розвідувальні, бомбардувальні, дрони-камікадзе", – зазначив Шишук.

За його словами, іноді безпілотники працюють навіть краще, ніж артилерія й авіація. Тому боєць не виключає що на цьому етапі дрони можуть вирішити фінал війни.

Шишук вважає, що безпілотники важливіші навіть за F-16 та ATACMS.

"Вже й ворог почав вкладати свої кошти й зусилля в цей напрямок. Важливо, щоб ми не відстали. Нам потрібні дрони, дрони, і ще раз дрони. Нам потрібно більше дронів. У ворога потужні РЕБ засоби. Росіяни розвивають їх, нам цього не вистачає. Під час штурму ворожих позиції, противник намагається подавити канали зв'язку з дронами, щоб "осліпити" наших бійців. На позиціях завжди має бути багато БПЛА", – підсумував військовослужбовець.

Нагадаємо, що секретний український дрон за вечір знищив бронетехніку та гаубиці РФ на понад $7 млн.

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