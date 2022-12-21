"Краще сьогодні, ніж завтра": що говорив Путін у виступі перед своїми воєначальниками

На розширеному засіданні колегії Міноборони РФ у середу, 21 грудня, президент держави-агресорки Володимир Путін зробив декілька заяв, які стосуються війни в Україні та посилення військового потенціалу російської армії.

ТСН.ua зібрав головні тези із виступу кремлівського "фюрера".

Про неминуче протистояння з НАТО

Відкриваючи засідання розширеної колегії Міноборони РФ, Путін заявив, що "проти Росії активно використовується військовий потенціал та можливості практично всіх основних країн НАТО".

На думку президента країни-агресорки, метою Заходу є "дезінтеграція Росії".

"[Росія] занадто велика, як їм здається, країна, яка становить загрозу для когось, тому її потрібно трішки почікати, роздробити", - сказав він.

Протистояння з НАТО Путін назвав неминучим і ще раз підтвердив, що своїх солдатів він у цій війні не шкодуватиме.

"Бойові дії завжди пов'язані із трагедією, із втратами людей, ми це чудово розуміємо. Але оскільки це неминуче, краще сьогодні, ніж завтра", - оголосив він.

Про ядерну зброю

Російський президент заявив, що РФ вдосконалюватиме боєздатність "ядерної тріади", оскільки це начебто гарантуватиме "збереження суверенітету та територіальної цілісності країни".

"Росія продовжуватиме розвиток ядерної тріади, це головна гарантія збереження суверенітету та територіальної цілісності країни", - цитують його слова російські пропагандисти.

Також Путін похвалився, що найближчим часом на бойове чергування будуть вперше поставлені міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат".

Окрім того, за його словами, у січні на бойову службу вийде російський фрегат "Адмірал Горшков", який несе гіперзвукові комплекси "Циркон".

Про ставлення до України

Попри удари по мирних жителях України, Путін заявив, що досі вважає український народ "братнім".

"Нам нічим дорікнути. Ми завжди вважали український народ братнім народом. Я й зараз так думаю", – вкотре повторив свою пропагандистську тезу російський диктатор.

Він також лицемірно назвав "спільною трагедією" "те, що зараз відбувається".

"Наша спільна трагедія. Але вона не є наслідком нашої політики. Вона є результатом політики інших країн, третіх країн, які завжди цього прагнули – до дезінтеграції російського світу. Певною мірою, вони досягли успіху", – заявив Путін.

Окрім того, очільник Кремля цинічно заговорив про гарантії "безпечного життя" для українців на тимчасово захоплених територіях.

"На всіх територіях РФ буде забезпечено безпечне життя наших громадян, зокрема й нових", - заявив "фюрер".

Про забезпечення російської армії

Російський президент заявив про відсутність будь-яких проблем щодо фінансування у ЗС РФ, попри низку фактів про бунти окупантів через невиплату обіцяних коштів.

"Країна, уряд дають усе, що армія просить. Все. Сподіваюся, що відповідь буде належним чином сформульована і відповідні результати будуть досягатися", - підкреслив господар Кремля.

За його словами, Росія має все, а не "тільки подачки" з боку, як у "деяких сусідів".

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Путін запевняє, що Росія не повторюватиме помилок минулого, коли в інтересах обороноздатності руйнувалася економіка.

"Ми не займатимемося мілітаризацією країни та мілітаризацією економіки. Вдосконалення ЗС РФ йтиме спокійно і без метушні", - говорив він.

Російський президент повідомив, що у межах часткової мобілізації було призвано до російської армії 300 тисяч осіб, з яких 150 тисяч - проходять підготовку на військових полігонах.

"Це достатній резерв для проведення операції. Це стратегічний резерв, який у бойових діях не використовується", - запевнив він.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про намір посилити російську армію на північно-західному напрямку через "нарощування військового потенціалу НАТО" біля кордонів Росії.

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