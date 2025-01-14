Краще в полоні, ніж в РФ: окупант не хоче повертатися додому, в ДПСУ показали відео

Перед тим, як потрапити на фронт, йому дали “вибір” в РФ: або сісти до в’язниці, або вирушити воювати до України.
Під час чергової операції прикордонники батальйону “Шквал” затримали російського військовослужбовця, який має три судимості і провів близько восьми років у в’язниці.
Про це вони повідомили на офіційній сторінці.
Чоловік, який приєднався до окупантів, не мав іншого вибору, як вирушити на фронт, адже судимості не дозволили йому повернутися до мирного життя.
На українській землі він потрапив у полон, однак категорично відмовляється повернутися на батьківщину, хоча в майбутньому його включать в обмінний фонд.
Нагадаємо, поблизу Куп’янська взяли в полон італійця. Він добровільно воював на боці загарбників.
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