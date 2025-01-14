Краще в полоні, ніж в РФ: окупант не хоче повертатися додому, в ДПСУ показали відео

Перед тим, як потрапити на фронт, йому дали “вибір” в РФ: або сісти до в’язниці, або вирушити воювати до України.

Під час чергової операції прикордонники батальйону “Шквал” затримали російського військовослужбовця, який має три судимості і провів близько восьми років у в’язниці.

Про це вони повідомили на офіційній сторінці.

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Чоловік, який приєднався до окупантів, не мав іншого вибору, як вирушити на фронт, адже судимості не дозволили йому повернутися до мирного життя.



На українській землі він потрапив у полон, однак категорично відмовляється повернутися на батьківщину, хоча в майбутньому його включать в обмінний фонд.

Російський військовий з трьома судимостями відмовився повертатися на батьківщину після полону

Нагадаємо, поблизу Куп’янська взяли в полон італійця. Він добровільно воював на боці загарбників.

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