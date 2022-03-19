Краще йти на передову замість того, щоб шукати "зраду" в діях влади та армії – Єрмак

Краще йти на передову замість того, щоб шукати "зраду" в діях влади та армії – Єрмак

Ніхто не піде на здачу національних інтересів України, запевнив голова ОП.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтримав заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якій той розкритикував політиків, що розводять "зраду".

Про це Єрмак написав у Мережі 19 березня.

"Повністю підтримую головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного – найкращої армії в світі. Я вже казав, що рекомендую диванним експертам, які сидять у тилових містах, а деякі навіть втекли за кордон, краще йти на передову замість того, щоб розколювати суспільство і шукати "зраду" в діях влади та армії", ­– йдеться в повідомленні.

"Ці тилові експерти та їхні покровителі, які дуже хочуть погратися в політику, не зробили нічого, окрім порожніх слів та спроб внести розкол", – додав Єрмак.

Він також натякнув, що найбільше сьогодні у внутрішньому розколі в українському суспільстві зацікавлена Росія.

"Війна триває, ворог зупинений і ніхто не піде на здачу національних інтересів України. Нам потрібна перемога і відбудова України після неї. І перемога точно буде. Слава Україні!" – запевнив голова ОП.

Нагадаємо, напередодні Єрмак закликав іноземців інвестувати в українські військові облігації, а "диванних експертів", які розганяють "зраду", він закликав їхати на фронт.