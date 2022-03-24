Краще зараз дати Україні підтримку зброєю, ніж потім шукати її ще й для Грузії, Молдови, Польщі – Зеленський

Краще зараз дати Україні підтримку зброєю, ніж потім шукати її ще й для Грузії, Молдови, Польщі – Зеленський

Президент України виступив перед G7.

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні країн "Великої сімки".

У своїй промові очільник країни розповів про жахіття, які чинить окупант в Україні та наголосив, що підтримка зброєю дуже важлива.

"Краще зараз дати Україні підтримку зброєю, якої ми реально потребуємо, ніж потім шукати зброю ще й для інших країн – Грузії, Молдови, країн Балтії, Польщі, країн Центральної Азії. Що швидше станеться саме так, як ми просимо, то швидше на сході Європи буде мир. Це в наших інтересах. Це у ваших інтересах. Це в інтересах усіх демократій. Свобода повинна бути озброєною. Життя має перемогти смерть", – заявив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського до представників "Великої сімки"

Також президент підкреслив, що не потрібно давати жодних авансів російській державі, оскільки "будь-які кроки в її бік або в бік будь-якого іншого порушника міжнародного права мають відбуватись лише після їхніх кроків до миру".

Крім того, Зеленський подякував G7 за єднання та те, що країни підтримують мир для України та її мешканців.

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