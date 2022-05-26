"Краще застріліться": Мосейчук емоційно закликала білоруських військових не йти війною до України

Ведуча ТСН і "Право на владу" звернулася під час прямого ефіру до білоруських військових і самого Олександра Лукашенка.

Наталія Мосейчук в ефірі «Єдиного марафону» в слоті ТСН зазначила, що її часто запитують про те, чи очікувати наступу білоруських військ, то ж вона звернулася до білорусів.

«Білоруси, ми дуже просимо вас багато разів подумати перш, ніж переступити кордон із Україною. Нам би дуже не хотілося ховати вас на українській землі. Білоруські генерали, ви сьогодні заглядаєте в рот вашому керівнику і записуєте за ним його слова про гібридну війну, але вона не гібридна. Тому велике прохання до вас, ви знаєте, що ваш президент в заручниках кровавого диктатора. Зробіть все можливе і неможливо, все що залежить від вас і не залежить, умиротворіть вашого президента і не дайте йому здійснити найбільшу помилку в його житті. Краще застріліться, ніж нападіть на Україну», - зазначила Мосейчук.

Також ведуча звернулась і до самого Лукашенка. «Я звертають до вас як українка до білоруса. Ви не посмієте!», - зазначила Наталія.

Наталія Мосейчук до Лукашенка і білоруських генералів: Нам не хотілося б вас хоронити - ТСН

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