"Красномовне задимлення на Кримському мосту": Зеленський попередив окупантів через їхній терор

Президент України Володимир Зеленський попередив російських окупантів, які масово вбивають українців у їхніх же помешканнях. Він наголосив, що російські терористи отримають гідну відповідь та пригадав "дуже красномовне задимлення на Кримському мосту".

Про це він сказав 13 серпня під час традиційного звернення до українців.

Вбивства українців на Херсонщині

Президент Зеленський розповів про нещадні обстріли Херсонської області 13 серпня:

4:00 окупанти обстріляли село Велетенське. Загорівся будинок. Поранений хлопець: у нього важкі опіки, зараз у реанімації.

9:00 окупанти обстріляли село Широка Балка. З артилерії. Пʼятеро загиблих. Серед них немовля – дівчинка, їй було 22 дні. Її брата – йому було лише 12 років – устигли доправити в лікарню. На жаль, не змогли врятувати. Він помер від отриманих поранень – важких поранень. Мати дітей – її звали Олеся, їй було лише 39 років – загинула.

Приблизно в той самий час було обстріляне село Станіслав. Дві людини поранені, двоє убиті. Чоловіки – 71 рік, 57 років.

"Загалом лише від початку цієї доби й до шостої вечора вже 17 повідомлень про обстріли лише з Херсонської області. А ще – Миколаївщина, Запоріжжя, Донбас, Харківщина, прикордоння з Росією в районах північного сходу", - повідомив президент та висловив свої співчуття жертвам російських терористів.

Зеленський згадав про "задимлення Кримського мосту"

Президент наголосив, що російський терор не залишиться без відповіді.

"Кожен знищений окупант, усі одиниці спаленої російської техніки, вогонь замість їхніх штабів і складів, дуже красномовне задимлення на Кримському мосту й не тільки – усе це свідчення, що ми жодного злочину Росії не залишимо без відповіді. І кожен наш воїн, який дає Україні результат на передовій – на всій протяжності фронту від Харківщини до Херсонщини, – кожен наш воїн має змогу повернути Україні справедливість", - сказав він.

Подяка захисникам України

Президент подякував 95-й окремій бригаді ДШВ: за стійкість і результат у боях на Купʼянському напрямку. Він також наголосив, що "російських терористів в Україні буде знищено".

"Перший батальйон 67-ї окремої механізованої бригади, теж Купʼянський напрямок – героїчні, сміливі дії. Дякую! Десантники нашої славетної "Сімдесятдевʼятки" на Марʼїнському напрямку – дякую, воїни! Мелітопольський і Бердянський напрямок – дякую кожному воїну, який дає Україні необхідний результат! Бахмутський напрямок – молодці, хлопці!", - сказав він.

Подяка медикам з прифронтових міст

Український лідер також подякував медикам, які у прифронтових містах, попри обстріли та ризики рятують людям життя.

Він, зокрема поіменно відзначив таких медпрацівників:

Лікарі: Василь Чистяков, Наталія Кинів, Артур Рахімов, Іван Ососкало. Це бригада лікарів Херсонської обласної клінічної лікарні.

Медсестри: Ірина Титаренко, Олена Бондар, Лариса Шмиголь.

Медики з бригад "екстренки", які допомагали пораненим у селах Станіслав, Комишани та Широка Балка: Наталія Пупенко, Ілона Шило, Вікторія Ганжа, Марина Шрамкова, Світлана Столярова.

"Екстренка" Херсону: лікар із медицини невідкладних станів Павло Дзюба, фельдшер Віталій Бірюков – обидва відряджені на Херсонщину з міста Суми для підсилення роботи.

Фельдшери: Наталія Адріянова та Віталій Рудаков.

Херсон, міська лікарня: лікарі-хірурги Сергій Бондарук, Сергій Тонконцов і Віктор Яковенко.

"Уміємо захищати життя. І маємо памʼятати, що кожен день повинен давати результат у захисті України. Жодного бездарно проведеного дня! На фронті, у прифронтових районах, усюди в тилу та від кожного – це дуже важливо! – від кожного дипломатичного представництва України. Зброя для наших воїнів, підтримка для нашої держави, юридична відповідальність для російських терористів. Україна обовʼязково переможе", - сказав Зеленський.

Звернення Зеленського: вбиті українські діти і дорослі - росіяни отримують відповідь

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення усіх керівників обласних ТЦК та СП за підсумками перевірки військкоматів.

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