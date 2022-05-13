Красувалася з Кисельовим: жительці Закарпаття оголосили підозру за участь в ефірах пропагандистів РФ

Жительці Закарпатської області заочно повідомлено про підозру у виготовленні та поширенні матеріалів із запереченням збройної агресії Росії проти України та окупації частини території. Жінка регулярно виступає в ефірах російських пропагандистів та навіть має спільне фото з чи не найвідомішим з них – Дмитром Кисельовим.
За даними слідства, наприкінці 2019 року жителька Закарпаття виїхала до Москви, звідки систематично провадить підривну діяльність проти України.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Жінка регулярно виступає в ефірах російських пропагандистів, відкрито підтримуючи збройну агресію РФ та так званих органів влади окупантів на тимчасово захоплених територіях.
Для поширення кремлівської пропаганди підозрювана створила близько 10 профілів у соціальних мережах. Там поширювала пости з дезінформацією, виправдовуючи дії російської армії та дискредитуючи ЗСУ.
Зокрема, жінка називала війну "операцією з повного звільнення Донбасу", заперечувала присутність російських військових у Чернігівській області, а відео із загиблими там цивільними називала "черговою постановкою".
Досудове розслідування проводить управління СБУ в Закарпатській області.
Нагадаємо, у Львівській області оголосили підозру і взяли під домашній арешт зрадницю, яка закликала українців здавати позиції ЗСУ російським окупантам.
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