Кратне збільшення наземних дронів на війні: Буданов заявив про новий етап озброєння

За словами керівника ГУР, під час війни варто очікувати розвитку технологій.
Наразі на війні, яку розпочала Росія, почався новий етап озброєння. Йдеться про використання наземних дронів.
Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Economist.
За словами керівника ГУР, під час війни варто очікувати розвитку технологій. На його думку, цьому є просте пояснення, яке не всі промовляють вголос.
"Дрони страху не мають. Зараз уже пішов новий етап – наземні роботи, але вони тільки почали давати про себе знати. Я думаю, за цей календарний рік їх кількість кратно виросте. Тому що люди не поспішають іти в бій, скажімо так. Якщо можна послати дрон, 10 дронів, або одного солдата, завжди оберуть послати 10 дронів, повірте мені", – сказав він.
Буданов зауважив, що розвиток технологій та технологічні інновації завжди несуть за собою контрзаходи.
"Це завжди йде поряд, повірте мені. Якщо хтось розвиває дрони, то хтось розвиватиме радіоелектронну боротьбу, і навпаки. Але оскільки, як я вам кажу, дрони стали візитною карткою цієї війни і впливатимуть на усі війни, мабуть, найближчих 50 років, це точно – значить, ці дві технології завжди йтимуть поряд, розвиток технологій і розвиток боротьби з ними, тобто РЕБ", – підкреслив керівник ГУР.
Нагадаємо, у Мережі показали успішне випробування першого у світі дрона-гранатомета.
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