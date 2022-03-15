Країна-агресорка заборонила виступати зіркам, які висловлювались про війну з Україною

Країна-агресорка заборонила виступати зіркам, які висловлювались про війну з Україною

Тепер російський народ може слухати лише дозволену музику.

Велика кількість зірок не залишається осторонь від агресії Росії проти України. Вони висловлюють свою позицію та підтримують нашу країну, а це дуже не подобається російській владі.

Тож, вони вирішили заборонити пісні з репертуару українських музикантів, а також організацію концертів артистів з РФ, які публічно засудили війну. Про це повідомляє Telegram-канал "Агентство".

Російські можновладці намагаються у будь-який спосіб придушити противників війни. Серед небажаних гостей на російській сцені були - Монатік, "Океан Ельзи", Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Макс Барських, Світлана Лобода та Віра Брежнєва. Треба зазначити, що троє останніх, навіть після початку війни на Донбасі та окупації Криму продовжили будувати кар'єру в Росії.

Також, російська влада не помилувала і своїх виконавців. Під санкції потрапили - Валерій Меладзе, Oxxxymiron, Максим Галкін, Борис Гребенщиков. Усіх цих виконавців тепер не можна запрошувати на концерти в державі-терористі.

Як бачимо, РФ сама повертає свій народ до кам’яного віку і навіть не збирається зупинятись на досягнутому.