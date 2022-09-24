Країна-концтабір: у Зеленського прокоментували примусову мобілізацію колаборантів до окупаційної армії

Це вкотре показує, що Росія насправді - це країна-концтабір.

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія примусово мобілізує жителів окупованих територій і колаборантів, які отримали російський паспорт після повномасштабного вторгнення. Неможливо уявити більшу антирекламу "русского мира" під час псевдореферендумів. Росія – країна-концтабір. Ru-паспорт – мітка ізгоя", - написав Подоляк.

Росія примусово мобілізує жителів окупованих територій і колаборантів, які отримали російський паспорт після повномасштабного вторгнення. Неможливо уявити більшу антирекламу «русского мира» під час псевдореферендумів. Росія – країна-концтабір. Ru-паспорт – мітка ізгоя. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 24, 2022

Нагадаємо, опублікували інструкцію, що робити українцям з окупованих територій, якщо їх мобілізували в армію РФ.

Читайте також: