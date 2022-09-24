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Країна-концтабір: у Зеленського прокоментували примусову мобілізацію колаборантів до окупаційної армії

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Країна-концтабір: у Зеленського прокоментували примусову мобілізацію колаборантів до окупаційної армії

Фото: ТАСС

Росія почала примусову мобілізацію колаборантів, які отримали український паспорт.

Це вкотре показує, що Росія насправді - це країна-концтабір. 

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

"Росія примусово мобілізує жителів окупованих територій і колаборантів, які отримали російський паспорт після повномасштабного вторгнення. Неможливо уявити більшу антирекламу "русского мира" під час псевдореферендумів. Росія – країна-концтабір. Ru-паспорт – мітка ізгоя", - написав Подоляк. 

Нагадаємо, опублікували інструкцію, що робити українцям з окупованих територій, якщо їх мобілізували в армію РФ.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1318
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