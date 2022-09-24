Країна-концтабір: у Зеленського прокоментували примусову мобілізацію колаборантів до окупаційної армії

Росія почала примусову мобілізацію колаборантів, які отримали український паспорт.
Це вкотре показує, що Росія насправді - це країна-концтабір.
Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Росія примусово мобілізує жителів окупованих територій і колаборантів, які отримали російський паспорт після повномасштабного вторгнення. Неможливо уявити більшу антирекламу "русского мира" під час псевдореферендумів. Росія – країна-концтабір. Ru-паспорт – мітка ізгоя", - написав Подоляк.
Росія примусово мобілізує жителів окупованих територій і колаборантів, які отримали російський паспорт після повномасштабного вторгнення. Неможливо уявити більшу антирекламу «русского мира» під час псевдореферендумів. Росія – країна-концтабір. Ru-паспорт – мітка ізгоя.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 24, 2022
Нагадаємо, опублікували інструкцію, що робити українцям з окупованих територій, якщо їх мобілізували в армію РФ.
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