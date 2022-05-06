"Країна кривих дзеркал": МЗС відреагувало на "послів" псевдореспублік у Москві

"Країна кривих дзеркал": МЗС відреагувало на "послів" псевдореспублік у Москві

Росія створила псевдореспубліки. Вона ж призначила сама собі "послів". На цих "дипломатів" чекатиме найсуворіша відповідальність.

Міністерство закордонних справ України засудило призначення так званих "послів" незаконних формувань на Донбасі в Москву й переконане, що на них чекає кримінальне покарання за державну зраду.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Країна кривих дзеркал. Росія створила псевдореспубліки. Вона ж призначила сама собі "послів". На цих "дипломатів" чекатиме найсуворіша відповідальність. Так само як і на решту зрадників", - написав він на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 6 травня стало відомо, що ватажки незаконних формувань на Донбасі призначили так званих "послів" у Москву.

Раніше в Офісі президента розповіли, як планують вирішити питання Криму та ОРДЛО.

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