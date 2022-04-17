Країна може воювати і 10 років, щоб забрати своє: Зеленський виключив можливість здачі Донбасу в обмін на мир з РФ

Країна може воювати і 10 років, щоб забрати своє: Зеленський виключив можливість здачі Донбасу в обмін на мир з РФ

Зеленський заявив, що Україна не планує поступатися, але висловив необхідність переговорів між двома країнами, незважаючи на скептицизм щодо них.

Президент України Володимир Зеленський прагне завершення війни з РФ дипломатичними зусиллями, але здачу Донбасу в обмін на мир з Росією виключає.

Про це він повідомив 17 квітня в інтерв'ю для програми State of the Union на CNN, пише Forbes.

"Ми не можемо віддати свою територію", - цитує видання українського президента.

Зеленський виключив можливість здачі Донбасу в обмін на мир з Росією. Він також назвав великою трагедією, що українці не хочуть вести переговори з Росією, оскільки шукати діалог необхідно.

У іншому випадку, за словами Зеленського, Україна може воювати з Росією "і 10 років, щоб забрати те, що належить нам". Він підкреслив, що офіційний Київ не буде йти на серйозні поступки.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше припустив, що ця війна може тривати місяцями чи навіть роками. Натомість американський телеканал CNN наводить слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, який сказав європейським союзникам, що війна Росії проти України триватиме до кінця 2022 року.

Нагадаємо, 14 квітня президент США Джо Байден заявив про готовність особисто поїхати до України. Однак наступного дня у Білому домі повідомили, що Байден поки не має планів відвідувати Україну, але має бажання приїхати до Києва.