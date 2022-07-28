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"Країна пишається тобою, синку!": ЗСУ розшукують окупанта, який збив російський вертоліт К-52 на Херсонщині

"Країна пишається тобою, синку!": ЗСУ розшукують окупанта, який збив російський вертоліт К-52 на Херсонщині

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"Країна пишається тобою, синку!": ЗСУ розшукують окупанта, який збив російський вертоліт К-52 на Херсонщині

Фото: Риа-Мелітополь

Російський окупант вирішив "допомогти" знищити літак своєї ж армії. Днями поблизу села Ольгино Херсонської області солдат РФ збив власний бойовий вертоліт К-52.

За проявлений "жест доброї волі" Збройні сили України розшукують російського військового для вручення чималої винагороди. 

Про це йдеться на сторінці "РИА-Мелітополь" у телеграм.

"Збройні сили України розшукують солдата рф, який 26 липня збив вертоліт К-52 в Херсонській області поблизу села Ольгино. Відповідно до Закону України № 2172, російському військовослужбовцю мають вручити винагороду за збитий ворожий гвинтокрил щонайменше 100 000. Країна пишається тобою, синку!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, три вертольоти Ка-52 в районі Ольгіного, маючи намір атакувати українські підрозділи, відкрили вогонь по своїх. За що на зворотному шляху були атаковані засобами протиповітряної оборони російських військ.

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