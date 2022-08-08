Конгрес США наполягає надати Росії статус країни-спонсорки тероризму якнайшвидше і тиснуть на Байдена

Наразі у переліку визнаних Штатами спонсорів тероризму 4 держави - Північна Корея, Іран, Куба та Сирія. Потрапити у їхню компанію - для Росії буде не лише черговим моральним приниженням.

Визнати Росію державою-спонсоркою тероризму до того, як окупанти спробують провести фейкові референдуми та анексувати нові українські території, від президента Джо Байдена вимагають члени Конгресу з обох партій. Це матиме не лише символічний сенс - таврування агресора і сигнал усьому світу про непохитність США у підтримці України, але й ускладнить економічне становище Росії, йдеться в ТСН.

Схоже, це єдине питання, яке об‘єднує і демократів, і республіканців у Конгресі, особливо на тлі тотальної роз’єднаності перед проміжними виборами. Визнати Росію - державою-спонсоркою тероризму, при чому зробити це до того, як окупанти спробують провести фейкові референдуми для приєднання тимчасово окупованих українських територій. Про це непередодні в ефірі американського телеканалу CNN заявили сенатори від обох партій. Демократ Річард Блументаль і республіканець Ліндсі Грем.

Вони обоє були у Києві вже під час повномасштабного вторгнення, і за їхніми словами, про такий крок просив їх президент Володимир Зеленський. Слова сенаторів - ще одна непряма ознака конфлікту із адміністрацією Байдена із цього питання. Адже американська адміністрація та партнери наразі не хочуть остаточно рубати зв’язок із Росією. Тому Державний департамент, який згідно американського законодавства має ухвалити відповідне рішення. Але сенатори готові зробити це самі і закликають Байдена підтримати їх.

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«Я гадаю, адміністрація має випередити цей ганебний референдум, який Росія збирається провести на початку вересня, визнавши Росію спонсоркою тероризму. Ми нещодавно були в Україні і не лише зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським, який переймається цією ідеєю - визнання Росії спонсоркою тероризму. Ми також були в Бучі та Ірпені: масові поховання, звірства, геноцид - ось що це. І продовженням геноциду є проведення референдуму на окупованих територіях. І я вважаю, що адміністрація має сказати Росії «ми робимо вас парією, як Іран і Кубу», - заявив сенатор від Демократичної партії Річард Блументаль.

«Я закликаю адміністрацію діяти негайно - до того, як вони анексували ще щось на Сході. Випередьте їх і позначте путінську Росію статусом терористичної держави. Це буде повідомлення для усього світу - ми не забуваємо і не прощаємо. Ми збираємося надати ще більше зброї і грошей наступного року», - переконує сенатор від Республіканськоі партії Ліндсі Грем.

Раніше видання «Політіко» повідомляло, що спікерка палати представників Ненсі Пелосі теж в особистій бесіді попереджала держсекретаря Ентоні Блінкена - конгрес готовий визнати Росію спонсоркою тероризму в обхід Держдепу. Відповідний законопроєкт вже подано.

Про те, що Росія спробує провести псевдореферендуми на тимчасово окупованому Півдні України ішлося у зведеннях американської розвідки, навіть називалася орієнтовна дата - 11 вересня. Якщо такі референдуми окупантів відбудуться, це остаточно закриє можливість переговорів із Посією, про це у зверненні у неділю сказав Володимир Зеленський.

«Позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо. А якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент», - заявив він.

Наразі у переліку визнаних Штатами спонсорів тероризму 4 держави - Північна Корея, Іран, Куба та Сирія. Потрапити у їхню компанію - для Росії буде не лише черговим моральним приниженням. Головно - економічні наслідки: вторинні санкції можуть бути запроваджені проти тих держав, які і досі вважають за можливе для себе вести бізнес зі злочинним режимом Путіна.

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