Країнам Балтії та Польщі приготуватися: Путін збирає велике угруповання в Білорусі

У Путіна, який терпить поразку, немає вибору. Він буде чіплятися за будь-яку бійню, будь-який конфлікт.

Білорусь, так як і Крим, є двома плацдармами ведення війни проти України і створення загрози з Криму - Україні та півдню Європи, а з Білорусі - країнам Балтійського басейну.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів український дипломат та політик Роман Безсмертний.

"Це ударні авіаносці Кремля, які, з одного боку, перетворюють ці території на простір фронту, а з іншого боку, цей простір фронту відбирають у Росії. З точки зору тактики бойових дій, це є найспабші два місця. Якщо вирвати ці жала, можна позбавити Кремль тактичного впливу на Чорноморський, Середземноморський, Балтійський басейни", - зазначив Роман Безсмертний.

За його словами, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, чи принаймні люди поруч із ним, добре розуміють свою вразливість.

"Вони дають собі звіт в тому, що у Лукашекна вже немає заднього ходу. Два тижні тому вони спробували через міністра закордонних справ Білорусі вести якісь консультації у Відні. Їх дипломатично відправили додому. після ноти Києва стало зрозуміло, що ніяких розмов не буде і тут. Очевидно, що Путін, який штовхає Лукашенка швидше вступити в цю війну, штовхає його не тільки і не стільки на Україну", - сказав дипломат.

Створення регіональної групи військ - це не тільки загроза Україні. Її створюють для атаки на балтійські та скандинавські держави.

"У Путіна, який терпить поразку, немає вибору. Він буде чіплятися за будь-яку бійню, будь-який конфлікт. Зараз, коли Україна вибудувала дуже потужну лінію захисту, Путін може атакувати і Польщу, і Литву, і Латвію, і Естонію. Розтягування в часі війни буде створювати додаткові зони напруги", - сказав дипломат.

За словами експерта, поява в Білорусі великої кількості війська спрацює.

"Вяку сторону це "бабахне", поки не зрозуміло. Балтійським країнам і Польщі треба готуватися до найгіршого сценарію", - сказав він.

Для Росії поразка у війні від України - це катастрофа. А поразка у війні від НАТО виглядатиме більш презентабельно.

Ситуація в Кремлі: що відомо

Повторний наступ росіян з території Білорусі є цілком реальним і статися це може, коли війська РФ будуть істотно програвати ЗСУ.

Нагадаємо, у Кремлі розуміють, що війна програна.

Диктатор Володимир Путін розуміє, що програє розпочату ним криваву війну в Україні і в нього залишився один аргумент - ядерна зброя.

Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ у межах Союзної держави. Диктатор Білорусі заявив, що начебто Україна готувалася завдати удару по його державі.

Аналітик Європейськой Ради з міжнародних відносин Павло Слюнькін висловив думку, що військові РФ, які входять до складу регіонального угруповання військ, могли прибути до Білорусі через страх Лукашенка, спробу Москви відтягнути ЗСУ на північний кордон, а також через можливий наступ на Київ.

Крім того, у Білорусі стартувала прихована мобілізація, яку наразі проводять у селах, не зачіпаючи великих міст. Мобілізація відбуватиметься під виглядом перевірки бойової здатності військ.

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