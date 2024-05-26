Країни Балтії і Польща можуть ввести війська в Україну: Der Spiegel назвав умову

Der Spiegel стверджує, що представники Польщі і країн Балтії попередили Берлін: якщо росіянам вдасться прорив на фронті, вони введуть свої війська.

Якщо Росія досягне стратегічного прориву на сході України, країни Балтії з Польщею введуть війська на українську територію, не чекаючи появи ворожих сил на власних кордонах.

Про це йдеться у статті німецького видання Der Spiegel.

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За інформацією видання, на конференції з питань зовнішньої політики та політики безпеки, представники країн Балтії дорікнули німецьким урядовцям про наслідки неефективної політики Шольца щодо України. Йдеться про відмову надавати українській армії далекобійну зброю, нестачу боєприпасів і техніки та заборону ЗСУ завдавати удари по території РФ західною зброєю.

Der Spiegel стверджує, що представники Польщі і країн Балтії попередили Берлін: якщо росіянам вдасться прорив на фронті, вони не чекатимуть на розгортання російських військ на своїх кордонах і самі відправлять війська в Україну.

"Це означатиме, що НАТО стане стороною війни", – пишуть у виданні. Саме цього бояться канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден.

У Der Spiegel зауважують, що ті політики, які намагаються обмежити війну своє надмірною стриманістю, ризикують взагалі "вивести її з-під контролю".

Раніше італійська газета La Repubblica написала матеріал, у якому йдеться про те, що НАТО визначило дві "червоні лінії", щоб вступити у війну України з РФ.

Також президент Еммануель Макрон заявив, що Франція розглядала введення військ, якби росіяни прорвали лінію фронту і Україна попросила про допомогу.

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