Країни G7 готують потужні санкції проти російської діамантової галузі - Economic Times

Під санкції можуть потрапити типи діамантів, на які припадає приблизно третина всього світового ринку необроблених алмазів.

Країни G7 планують запровадити нові санкції проти діамантів вагою в один карат та більше, які виробляє російська алмазодобувна компанія "Алроса".

Про це повідомляє видання The Economic Times з посиланням на джерела серед місцевих керівників галузі.

Повідомляється, що Індія є світовим центром ограновування алмазів та постачальником на західні ринки.

Голова Ради зі сприяння експорту дорогоцінних каменів і ювелірних виробів Віпул Шах заявив, що "ми чули з різних джерел, що будуть нові санкції, і вони почнуться з великих діамантів".

При цьому він зазначив, що компанії поки не знають, у якій саме формі будуть введені нові обмеження. "Це вплине на зайнятість працівників алмазної галузі в Сураті (там працюють 3 млн людей), а також в Саураштрі, Амрелі і Бхавнагарі", - додав він.

Наразі Індії дозволяють експортувати російські алмази до США та інших країн G7 за умови, що вони будуть істотно трансформовані.

Співрозмовники видання повідомили, що нові санкції будуть погоджені на зустрічі 19-21 травня в Японії напередодні ювелірної виставки в Лас-Вегасі, що відбудеться в перший тиждень червня.

Як тільки санкції почнуть діяти, одразу стане зрозуміла ситуація з алмазообробною галуззю Індії.

"Кількість осіб, зайнятих в огранюванні та поліруванні алмазів, набагато вища порівняно з нафтовою промисловістю. Країни G7 мають переглянути це питання", - сказав один зі співрозмовників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща та країни Балтії збираються подати спільну пропозицію щодо одинадцятого пакета санкцій проти Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про запровадження нових санкцій проти Росії, які здебільшого стосуються оточення олігарха Алішера Усманова.

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