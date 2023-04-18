Країни G7 відповіли на погрози Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі

Світові лідери блокуватимуть російські активи, поки не завершиться війна в Україні.

Країни G7 зробили заяву ро війну в Україні. Зокрема, вони засудили погрози Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Про це йдеться в спільному комюніке міністрів закордонних справ країн G7.

Провідні країни пообіцяли підтримувати Україну, а також попередили про "високу ціну" тих, хто наважиться допомагати РФ у війні.

"Ми підтверджуємо наш заклик до третіх сторін припинити допомогу Росії у веденні війни або заплатити за це високу ціну. Ми посилимо нашу координацію для запобігання та реагування на постачання зброї третіми сторонами в Росію і продовжимо вживати заходів проти тих, хто матеріально підтримує РФ", - йдеться в спільному комюніке міністрів закордонних справ країн G7 після зустрічі у японському містечку Каруїдзава.

Країни G7 блокуватимуть російські активи, поки не завершиться війна в Україні, зазначив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Блокування й передача російських активів на відновлення України. Ось це рецепт боротьби з російським терором. Кожен у цій країні повинен відчути ціну злочинів. І це лише один із прикладів", - наголосив він.

Нагадаємо, Велика Британія, США, Канада, Японія та Франція утворили альянс, який буде спрямований на витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергетики.