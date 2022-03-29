Країни-гаранти будуть зобов’язані сприяти вступу України до ЄС — Арахамія про спільну угоду з Росією

Країни-гаранти будуть зобов’язані сприяти вступу України до ЄС — Арахамія про спільну угоду з Росією

Відповідні положення будуть зафіксовані у спільній угоді України та Росії.

Країни-гаранти безпеки України повинні будуть не лише не заперечувати вступ України до ЄС, а й всіляко цьому сприяти.

Про це заявив член української делегації Давид Арахамія на брифінгу за підсумками українсько-російських переговорів у Туреччині.

"Ніщо в майбутньому дорогові не буде заперечувати право України на вступ до Європейського союзу. Країни-гаранти беруть на себе зобов’язання сприяти цим процесам", — пояснив Олександр Чалий, член делегації, який очолює юридичну групу.