Країни-гаранти сприятимуть вступу України до ЄС, Росія погодилася - Арестович про новий договір безпеки

Також він пояснив, чому вступ України до ЄС ліпше, ніж до НАТО.

Радник голови Офісу президента України Володимира Зеленського – Олексій Арестович – наголосив, що країни-гаранти сприятимуть вступу України до ЄС.

Про це він повідомив у відеозверненні щодо результатів переговорів у Стамбулі. Ролик з'явився на його YouTube-каналі 30 березня.

"Які були у нас надії до цієї війни вступити до ЄС? Дуже примарні. А зараз процедуру запущено і не просто запущено, а всі країни-гаранти зобов'язуються сприяти та допомагати вступу України до ЄС. Росія, зокрема, вона з цим погодилася. Крім того, уявімо собі напад Російської Федерації, для будь-якої іншої держави, на країну ЄС у майбутньому. Ви всерйоз це уявляєте? А я слабко собі уявляю напад на країну ЄС, враховуючи, що ЄС найбільший торговий партнер РФ. Це не будапештський меморандум, це не зрада, ми туди вписали конкретні механізми, з якими вже погодилася Російська Фередація в особі її делегації. Конкретні механізми та гарантії, які є кращими, ніж 5 стаття НАТО. Там є рух до ЄС.

А давайте подивимося, що заплатила Росія за це:

20 тисяч убитих

4 наземні армії з 10 існуючих знищено

В результаті Україна:

потрапляє до ЄС

в Україні не буде наступальної зброї НАТО, якої і так тут не було

Україна отримує гарантії краще, ніж 5 статті НАТО і не буде за них платити, тому що всі держави, які вступають до НАТО, платять на 5 статтю, а ми отримуємо гарантії краще та безкоштовно", – розповів радник Офісу президента.

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