Країни Латинської Америки відмовляються військово підтримувати Україну: що відомо

Декілька латиноамериканських країн відмовилися передавати зброю Україні. Їхня влада відкинула пропозиції США та заклики канцлера Німеччини Олафа Шольца, який перебуває з візитами в Аргентині, Чилі та Бразилії.

Про це повідомили агентства Reuters та Іnfodefensa.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор відхилив пропозицію США передати озброєння російського походження Україні в обмін на сучасні аналоги американського виробництва. Аналогічно вчинили лідери Колумбії та Бразилії.

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Наприклад, президент Аргентини Альберто Фернандес під час спільного брифінгу із канцлером ФРН Олафом Шольцом у Буенос-Айресі категорично відмовився від ініціативи відправити військову техніку до України. За словами Фернандеса, Аргентина та Латинська Америка не планують відправляти зброю до України чи будь-якої іншої "зони конфлікту".

Під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Чилі президент Габріель Борич взагалі не згадав про війну в Україні.

А на пресконференції в Бразилії Шольц сказав, що радий поверненню Бразилії на світову арену. Але він був дуже здивований, коли його колега-лідер Бразилії висловив свої погляди на війну в Україні.

"Я думаю, що Росія зробила класичну помилку, вторгнувшись на територію іншої країни, тому Росія не має рацію. Але я все ще вважаю, що коли один не хоче, двоє не воюватимуть. Ви повинні хотіти миру", — сказав він, додавши, що дуже мало чув з обох сторін про те, щоб знайти мирне завершення війни.

Очільниця Південного командування США пані генерал Лора Річардсон повідомила минулого тижня, що Вашингтон веде переговори із шістьма латиноамериканськими країнами у питанні передавання Україні радянської та російської зброї, яка перебуває у них на озброєнні.

"Я сказав, що навіть якби це був металобрухт, ми не дамо російську зброю, щоб вона продовжувала війну в Україні", – сказав президент Колумбії у відповідь Південному командуванню США.

Наразі військову техніку російського або радянського походження мають, окрім Колумбії, армії Перу, Еквадору, Уругваю, Бразилії, Мексики та Аргентини.

Нагадаємо, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що його країна не погоджується з вторгненням Росії до України. Він виступив на підтримку українців, які постраждали під час бойових дій.

До цього ж Лопес Обрадор намагався зберігати нейтралітет у війні і відмовився зароваджувати санкції проти Росії.

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