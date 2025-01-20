"Країни неохоче "відривають" від себе Patriot": експерт пояснив, чому Україні не дають більше ППО

За словами експерта, нашій державі, на жаль, не вистачатиме ППО впродовж цієї війни.

Україні потрібно щонайменше 10 установок Patriot. Але партнери нам не обіцяли, що нададуть їх.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" сказав військовий аналітик Євген Дикий.

"Нам як 5 обіцяли, так 5 і дали. А більше нам поки ніхто навіть не обіцяв. Вони (європейці — ред.) дуже неохоче відривають Patriot від себе. Можна навіть зрозуміти чому, хоча нам від того не легше. Вони всерйоз розглядають сценарій, що російські ракети полетять і на них", — пояснив він.

Крім Patriot, додає він, перехоплювати нічим. Уся безпека Європи забезпечується саме американськими Patriot

До прикладу, наприкінці минулого року Румунія віддала нам установку, хоча перебуває у зоні досяжності російських ракет. Виготовити для країни нову мають до кінця 2026 року. Таким темпом вони виробляються.

"Це так реальність, в якій ми живемо. Тому я думаю, що достатньо ППО в межах цієї війни у нас так і не буде. Так, у нас колись буде "залізне небо", але це вже завдання на "після війни". Цю війну нам треба пережити з нестачею", — запевняє Дикий.

Нагадаємо, в Україні ведуться активні роботи зі створення власної протиракетної системи, яка б могла перехопити російську балістичну ракету "Орешнік". Окрім того, тривають переговори із союзниками, які вже мають такі системи ППО.

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