Країни ЄС масово викликають російських послів через спробу Путіна анексувати частину України: перелік держав

З Росії масово виїжджають не тільки громадяни через мобілізацію, оголошену фюрером Путіним, але й посли інших держав.

Країни Європейського Союзу почали викликати своїх послів з Росії через спробу Путіна анексувати українські території. Наразі відомо про щонайменше десяток відкликаних послів - зокрема, Чехії, Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі.

ТСН.ua зібрав перелік послів, яких уряд відкликав з країни-агресорки.

Президент РФ, який нещодавно заявив про спробу незаконної анексії українських територій, зокрема так званих “ДНР” та “ЛНР”, Запорізької та Херсонської областей, продовжив ізоляцію Росії у всьому світу.

Після того, як фюрер на “церемонії” підписання документів щодо спроби анексії заявив про “приєднання” до складу РФ частини України, низка цивілізованих країн відкликали своїх послів із Росії.

Наразі відомо про те, що посол Росії в Італії Сєргєй Разов прибув до Міністерства закордонних справ країни. Окрім нього, до МЗС викликали посла РФ в Данії Володимира Барбіна, посла Швеції Віктора Татарінцева, посла РФ у Великій Британії Андрія Келіна, посла РФ у Франції Олексія Мєшкова, а також посла РФ у Чехії Олександра Зміївського, посла РФ в Естонії Володимира Липаєва та посла РФ в Іспанії. Російського дипломата у Бельгії запросило і керівництво Євросоюзу.

До МЗС Польщі викликали також посла РФ Сєргєя Андрєєва.

“Сьогодні викликаються посли Російської Федерації в країнах Європейського Союзу. Ми теж викликали посла, щоб висловити нашу позицію щодо незаконних рішень президента Путіна про таку ж незаконну анексію територій України, а також щодо того, що відбувається вже давно, але минулого тижня у дуже рішучий спосіб", - наголосив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Крім того, Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Росії в Берліні Сергія Нечаєва. МЗС Фінляндії також викликало російського посла та засудило дії Путіна та псевдореферендуми, які відбулися на тимчасово захоплених територіях України.

“МЗС Фінляндії викликало посла росії, щоб висловити рішуче засудження фіктивних референдумів і оголошення незаконної анексії окупованих українських регіонів росією”, - заявили у фінському МЗС.

Нагадаємо, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН в Гаазі через намагання РФ анексувати частину українських територій.

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