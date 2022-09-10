Країни ЄС піддаються впливу наративам Росії і виводять людей із протестами проти допомоги Україні

На інформаційній війні Кремль використовує всі засоби - од хакерських атак до куплених політиків. Все, аби розсварити союзників України і зменшити підтримку нашої держави, йдеться в ТСН.

Вкладені у вуста європейців тези російської пропаганди лунають на західних вулицях. До всіх цих акцій так чи інакше причетні прихильники "рускава міра". Тези про "братні народи", "традиційні цінності" і "санкції, які не діють" - добре знані наративи країни-агресорки. Так само, як і перекручування самого поняття "мир" - напису, яким проросійські сили у Європі щедро прикрашають свої плакати, де у вуха європейців вливається нині головна теза росіян - "припиніть озброювати Україну, і тоді настане мир".

Рішучу відповідь таким протестувальникам дала німецька міністерка закордонних справ: вона сказала, що не припинить підтримувати Україну, хай скільки німців вийде на вулиці з протестами. Реакція на проросійському мітингу була миттєвою.

«Я хочу, щоби ця клята місіс Бербок пішла у відставку! Вона може забиратися до України і служити українському народу», - заявляє один із протестувальників.

Обурення громадян країни діями свого політика, було б цілком зрозумілим, якби не продовження. «Нам потрібні політики, які вступаються за наших громадян тут, у Німеччині», - додає він.

Така сама фраза, тільки з місцевим колоритом, лунає вже у Празі, де вийшли на вулиці 70 тисяч незадоволених ростом цін на комунальні послуги протестувальників.

«Якби це був чеський уряд, він захищав би інтереси чехів. Аби досягти миру, єдина річ, яку ми можемо зробити - це перестати надсилати зброю, таким чином продовжуючи конфлікт, який нас не стосується» - таке завершення промови на мітингу, наче взяте з російської методички.

Розмови про "мирні переговори" набувають популярності і в європейських онлайн-ЗМІ. Дискусії про діалог та дипломатію як єдині інструменти вирішення війни присутні майже у кожній країні - повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. «Наприклад, в Угорщині, Німеччині та Австрії цей дискурс є домінуючим. Також поширеним є наратив про негативні наслідки санкцій для країн Європи та США», - зазначають там.

Також читайте Через очевидні програші РФ на фронті у світі обговорюють можливість застосування Путіним хімічної зброї

Росіяни просувають цілий масив тез, аби знайти якомога ширше коло прихильників. Звинувачують у розв'язанні війни Захід, нібито, його провокації не лишили Путіну вибору. Більше того, для прихильників конспірології - просувають теорію змови, за якою війну підтримує низка фармацевтичних компаній - тих, які розробляли вакцини од «ковіду». Заперечують суб'єктність України як держави: твердять, що воюють і керують українцями іноземні інструктори, а нашу країну Захід нібито використовує як поле бою. Та намагаються залякати європейців - ніби України програє війну, санкції Росію не вражають, а країни, які допомагали зброєю - самі лишилися беззахисними і до того ж, безпричинно дратують Росію.

Іще одна з найулюбленіших тез російської пропаганди, яка шириться країнами, що прихистили найбільше біженців - про підрив українськими переселенцями стабільності держави. «Це також один з інструментів того, як розсварити Україну зі своїми партнерами. Особливо інтенсивною дезінформація працює з польською тематикою, ми дуже багато бачимо повідомлень, які дискредитують біженців . Використовують всі ресурси для маніпуляції, які в них є, для того, щоби збурити такі антиукраїнські настрої», - каже головний редактор Stopfake Євген Федченко.

Ще одна тема, яку Росія точно використовуватиме цієї зими - це спровокована Кремлем енергетична криза. Підвищення цін на паливо, електрику, а заразом на товари і послуги - російські пропагандисти вже використовують у своїх матеріалах. «Вони дуже активно просувають тему майбутнього економічного колапсу Європи, замерзання, нестачі коштів населення. Знаходять якісь сміхотворні приклади, щоби прив'язати це до України і підштовхнути аудиторію менше підтримувати Україну. Вони хочуть накручувати людей для того, щоби вони виходили на вулиці. Це основний бізнес Росії - створювати кризи і потім продавати деескалацію у цих кризах. Ми бачили це було так з продовольчою кризою, теж відбувається і в енергетичному секторі», - додає Федченко.

Попри спроби Заходу офіційно заблокувати російську пропаганду прокремлівські медіа досі цитуються європейськими ЗМІ. Так, за даними Центру стратегічних комунікацій, найбільше таких цитат у Латвії, Литві, Австрії, Німеччині і Канаді. І йдеться лише про онлайн-медіа, скільки ж пропаганди вміло шириться Інтернетом, годі й підраховувати. І це означає, що на інформаційному фронті проти Москви на нас чекають ще тривалі бої.

Читайте також:

Гопак із українцями і засудження Росії через війну: чим цікавий новий король Чарльз ІІІ

8-річний львів’янин своїм співом зібрав пів мільйона гривень для ЗСУ лише за кілька тижнів

Експерти розповідають, чим може обернутись для України ініціатива зі зниженням податку вдвічі