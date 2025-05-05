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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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207
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Країни Заходу готуються посилити повітряну оборону України: стали відомі подробиці

США та союзники планують передати Україні більше Patriot — угоду готують до саміту НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Системи Patriot

Системи Patriot / © portal.lviv.ua

Західні союзники України ведуть переговори про передачу додаткових систем протиповітряної оборони Patriot і прагнуть досягти відповідної угоди до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня.

Про це Reuters повідомило джерело, знайоме з перебігом перемовин, на умовах анонімності.

Серед потенційних постачальників називають США та Грецію. Крім того, раніше The New York Times повідомила про намір Вашингтона передати Києву батарею Patriot, яка базувалася в Ізраїлі. Після ремонту вона може бути розгорнута в Україні.

Також обговорюється передислокація систем з Німеччини або Греції, хоча остаточне рішення ще не ухвалене.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова закупити щонайменше 10 систем Patriot. Ці комплекси є ключовими для перехоплення російських балістичних ракет, яких останнім часом побільшало.

За даними Ukrainian Defence Express, станом на квітень в Україні було сім повністю боєздатних батарей Patriot.

За словами Зеленського, тема Patriot обговорювалася під час його неформальної розмови з президентом США Дональдом Трампом на полях похорону Папи Франциска у Ватикані. Він назвав цю зустріч “найкращою в їхньому житті”.

Раніше повідомлялось, що до літа 2025 року Україна отримає одну систему протиповітряної оборони Patriot, яка раніше була розгорнута в Ізраїлі.

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