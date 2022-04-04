Кредит в Українi під час воєнного стану: чи можна зняти готівку або купити товари, в яких банках

Кредит в Українi під час воєнного стану: чи можна зняти готівку або купити товари, в яких банках

Від самого початку війни Росії проти України українські банки намагаються по можливості працювати та надавати всі послуги своїм клієнтам. Зокрема, доступне використання коштів з кредитних карток. ТСН.ua розповідає все, що потрібно знати про кредити під час війни.

Чи можна отримати кредит під час війни?

На сьогоднішній день банками були розблоковані всі кредитні картки. Тобто громадяни України можуть їх відкрити та користуватися кредитними коштами на повну. Існує момент з наданням великих довгострокових кредитів. Їх під час воєнного стану не надають. Варто також зазначити, що практично від перших днів війни банками були впроваджені "кредитні канікули". Це означає, що фізична особа і, в деяких випадках, бізнес-клієнти можуть не сплачувати борг по кредитній картці впродовж певного періоду часу.

Чи можна отримати споживчий кредит під час дії воєнного стану?

Кожен банк індивідуально приймає рішення про видачу кредитів або призупинення цього процесу в умовах війни. Проте, практично всі популярні банки наразі не надають споживчих кредитів. Тобто, не можна взяти кредит, наприклад, на покупку телевізора або холодильника.

В ПриватБанк наголошують, що видавання кредитів неможливе у період дії воєнного стану. Але можна користуватися кредитними лімітами, які були на картках до війни.

В Monobank також повідомляють, що видавання нових кредитів призупинене, хоча кредитні кошти з оформлених до війни карток можна використовувати підд час розрахункових операцій.

Особливості використання кредитних коштів в ПриватБанк, Monobank, Ощадбанк та Райффайзен Банк Аваль

ПриватБанк

ПриватБанк практично від першого дня війни намагається підтримувати своїх клієнтів, особливо в тому, що стосується кредитів. Так, до 1 червня 2022 року були запровадженя "кредитні канікули" для карток "Універсальна", "Універсальна GOLD" та преміальні картки. При чому вони надаються не лише фізичним особам, але й також бізнес-клієнтам, у яких не було просрочення по виплатам кредитних коштів або срок просрочення складає не більше 90 діб.

"Кредитні канікули" означають, що обов'язковий мінімальний платіж із кредиту можна не сплачувати, а ставка з кредиту не перевищує 0,00001%.

В банку немає жодних обмежень для безготівкових операцій. Кредитні ліміти за картками "Універсальна" знову стали доступними для фізичних осіб. Їх можна використовувати як для сплати товарів в Інтернеті, так і знімати з них готівку в банкоматах, на кассах деяких супермаркетів, на заправках.

Monobank

Monobank дозволив своїм клієнтам користуватися кредитними коштами під час війни. Проте тепер існує кредитний ліміт - можна витратити до 10 тисяч гривень на покупку будь-яких товарів. Але кредитні кошти не можна зняти в банкоматі чи перекинути на іншу картку Monobank чи іншого українського банку.

Також були запроваджені "кредитні канікули":

відтермінування оплати тіла боргового зобов'язання до 31 бередня 2022 року (якщо гроші з кредитної картки були витрачені до кінця лютого);

відтермінування оплати до 30 квітня 2022 року (якщо гроші були витрачені в березні).

Тобто, якщо клієнт не зможе внести до цієї дати обов'язковий мінімальний платіж чи погасити кредит повністю, зайвих відсотків нараховано не буде.

Ощадбанк

У зв'язку з введенням воєнного стану Ощадбанк ввів "кредитні канікули" для своїх клієнтів (як фізичних осіб, так і представників мікро-, малого та середнього бізнесу). До 31 травня 2022 року скасовується необхідність сплати платежів та нарахування штрафних санкцій. Також:

банківські продукти "Кредитування пенсіонерів", "Кредитування в рамках зарплатних проектів", "Моя кредитка" отримали процентні ставки у розмірі всього 0,001% річних;

за обслуговування кредиту за банківським продуктом "Моя кредитка" комісійна винагорода наразі становить 0% річних.

Також було автоматично продовжено дію тих кредитних карток, термін дії яких закінчувався (поки до 1 серпня 2022 року).

Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль тимчасово призупинив не лише видачу кредитів, але й оформлення нових кредитних карток. Проте операціїї в рахунок кредитних коштів (покупка товарів в Інтернеті та фізичних магазинах, зняття готівки в банкоматі) поступово повертаються та стають доступними. За змінами можна стежити в мобільному застосунку Raiffeisen Online, який можна завантажити через Google Play та Apple Store.

Також банк пропонує наступні послуги своїм клієнтам: