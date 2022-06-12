Кредити на житло і майно, яке знищили окупанти, українцям можуть пробачити, але є умови

Кредити на житло і майно, яке знищили окупанти, українцям можуть пробачити, але є умови

Окупанти за час війни знищили понад 44 мільйони квадратних метри житла на майже 40 мільярдів доларів та понад 100 тисяч легкових авто - на 1,6 мільярдів.

Серед потерпілих є чимало родин, які втратили іпотечне майно. Окрім кредитних канікул на час війни, українцям, які взяли в кредит житло чи авто і втратили їх під час війни можуть списати борги. Мовиться про орієнтовно мінімум мільярд 300 мільйонів доларів кредитів. Відповідний законопроєкт уже завтра розглянуть у Верховній Раді. Кошти банкам компенсують за рахунок держави, а потім планують отримати в країни-окупанта, йдеться в ТСН.

Артем показує свою квартиру в Ірпіні, точніше те, що від неї залишилося після «руского міра». «Третій поверх повністю згорів, квартири, які під нами теж не можна жити…», - кажу чоловік.

Насолодитися власним житлом родина навіть не встигла, новосілля відсвяткували лише за 3 місяці до війни. «Заїхали в листопаді але війна і квартири більше не має. Дуже-дуже мріяли. Тут колись був другий поверх з дитячою мого сина , але зараз ось така картина», - каже Артем.

І картина ця стає ще нестерпнішою для чоловіка, коли родина згадує про іпотеку. «Ми взяли кредит - 500 000 гривень. Зробили три платежі і потім почалася війна. Зараз немає ні житла, ні бізнесу, ні стабільного заробітку… Банк телефонує і запитує, але дуже коректо. Я думав це буде жорсткіше», - розповідає Артем.

Нічого не залишилося від гаражу та новенького авто ще однієї ірпінчанки – все згоріло. Авто пані Ніна взяла в кредит, застрахувала і практично все виплатила…

"Оплачувала своєчасно і залишилося всього три платежі ,щоб розрахуватися з кредитом і спокійнго спати і бути власником свого новенького авто, але видно не судилося", - у відчаї каже жінка.

Страхова виконувати обов’язки відмовляється, машини вже не має, а кредит гасити треба.

Розбомбили хату, спалили авто... тисячі українців через бойові дії втратили майно. За підрахунками Київської школи економіки житла втрачено 44 мільйони квадратних метри житла на загальну суму 39,4 мільярди доларів, та 104 тисячі легкових авто на 1,6 мільярдів. Наразі в застосунку «Дія» зареєстровано 198 552 заявок на відшкодування втраченого житла. Частина цього майна в кредиті і позичальники мають продовжувати віддавати банку гроші за вже неіснуюче житло.

«3,4% відсотків від втраченого житла є в заставі по кредитах. Тобто орієнтовна сума збитків ,яка сьогодні 1,3 мільярди доларів», - підраховують фахівці.

Щоб допомогти позичальникам ще в березні депутати внесли зміни до Податкового кодексу й на період воєнного стану запровадили кредитні канікули. Нині у парламенті пішли далі й хочуть звільнити українців від кредитів на житло та автомобілі, якщо вони знищені під час війни. Відповідний законопроєкт депутати мають розглянути вже цього понеділка.

«Є президентська ініціатива, і сьогодні ВР з Нацбанком розробила законопроєкт, я вважаю, що це правильне рішення. З одного боку - він несе соціальний ефект, з іншого - впливає на банківську систему… Тому тут треба приймати виважене рішення, яке врахує всі сторони», - зазначає доктор економічних наук Василь Фурман.

Попередньо списувати кредит хочуть лише тим позичальникам, у яких втрачене житло, або автомобіль були єдиними. А банкам компенсовувати списані кредити за рахунок держави, як варіант з Фонду гарантування вкладів.

І це не єдиний зареєстрований законопроект, який покликаний спростити життя позичальників - альтернативний пропонує прощати не весь борг, а відсотки.

Але ця соціальна ініціатива несе чимало ризиків й відкриває поле для зловживань. Бо, одна справа, коли прощають борг родині в якої російські ракети знищили маленьку однокімнатну квартиру, і зовсім інша, коли мова йде про VIP-житло в дорогому районі.

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