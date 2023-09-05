"Крематоріїв не вистачає, спалюють солдатів просто у свинарнику": Федоров - про втрати армії РФ

Федоров зауважив, що на окупованих територіях вибухи чутно майже щодня.

Через величезні втрати окупаційна "влада" у тимчасово окупованих територіях Запорізькій області спалює своїх військових не лише у крематоріях, а й у свинарниках.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі Еспресо.

"І, звичайно, ми бачимо тенденцію по зменшенні ворожих військ і вони мало того, що почали привозити свої крематорії, то вони почали привозити в "уралах" своїх 200-тих до свинарників і потім починає йти чорний дим. Тобто це свідчить про те, що крематоріїв не вистачає, спалюють просто у свинарнику", - сказав він.

Федоров додав, що на окупованих територіях вибухи чутно майже щодня, особливо гучно у Токмаку та Молочанську.

Нагадаємо, що ГУР звернулося до російських військових.

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