Кремль бачить "позитивні сигнали" від Трампа щодо війни в Україні: деталі

Проте, у Росії невпевнені, чи буде Дональд Трамп дотримуватись своїх заяв про закінчення війни

У Кремлі позитивно сприйняли останні заяви новообраного президента США Дональда Трампа, щодо конфлікту в Україні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі бачать "позитивні сигнали" в позиції Дональда Трампа, повідомляє Радіо Свобода.

"Сигнали – позитивні. Трамп під час своєї передвиборної кампанії говорив про те, як він сприймає все через угоди, що він може укласти угоду, яка може привести до миру", – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв’ю державним російським ЗМІ.

За даними ЗМІ, речник Кремля відзначив, що Трамп зосереджений на мирному вирішенні конфлікту, а не на поразці Росії, що контрастує з підходом нинішньої адміністрації.

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Проте, підкреслив Пєсков, невідомо, «якою мірою Трамп буде дотримуватися заяв, зроблених під час кампанії».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що Трамп "надто мудрий", щоб покинути Україну. Міністр вважає, що новообраний президент США продовжить підтримувати Україну, попри свої попередні заяви.