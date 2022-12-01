"Кремль благатиме переговорів": військовий експерт розповів, як Україна може виграти війну

Екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс пропонує розділити російсько-українську війну на дві.

Про це він пише у своїй колонці на Bloomberg.

"Перша війна ― це наземна, і в ній українці впевнено перемагають. Так, успішні контрнаступи на Харківщині й Херсонщині, які вразили світ, водночас скоротили фронт для росіян, відтак рухатись далі українцям буде складніше. Також росіяни збільшили армію за рахунок мобілізованих ― однак це вкрай невмотивовані та недосвідчені військові, які мусять самі шукати зимовий одяг. Тому у війні на суходолі я б ставив на українців. А от у повітряній війні ― другій умовній частині протистояння ― наразі перемагає Росія. Її авіаційний флот, більший і досвідченіший за рахунок операцій у Сирії, маючи великий запас ракет та донедавна дронів-камікадзе, нищить чимало українських військових та цивільних об’єктів. Щойно Росія зможе отримати панування в небі, історія для України стане значно гіршою. Як Росія досягла ефекту в Сирії? Її пілоти просто скидали сотні некерованих бомб на цивільні об’єкти, пригнічуючи будь-який опір опонентів Башара Асада", - пише автор.

Зі слів експерта, наразі Володимир Путін так само не має ні обмежень у старих некерованих бомбах, ні сантиментів щодо українського цивільного населення ― він стиратиме українські міста на порох, якщо його бомбардувальники зможуть безкарно над ними літати.

"Тому саме в цьому напрямку допомога Заходу зараз потрібна найбільше ― за рахунок і високотехнологічних систем протиповітряної оборони. На суходолі українці з росіянами вже досягли відносного паритету сил. Треба зробити це і в небі. І тоді знесилений Кремль може благати переговорів щодо реального завершення війни вже на початку весни", - прогнозує він.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що війна в Україні може тривати до 2024 року. Саме в той рік пройдуть президентські вибори в Україні, Росії та США.

"Затягування війни – одна з версій того, що всім буде вигідно перемогу підтягнути ближче до 2024 року. Що ж до Росії – ніхто, крім деяких країн, не зацікавлений у збереженні її на геополітичній карті світу. Саме тому її послаблюють нашими руками, цією війною. Китай і США, можливо, тоді будуть правити світом. Але те, що США хоче опустити РФ на рівень третіх країн – 100%", – розповів Олег Жданов.

Також він додав, що наступним етапом перемоги України над Росією може стати входження на територію РФ НАТО та утримання під контролем ядерного арсеналу.

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