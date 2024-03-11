Кремль боїться дітей, яких примусово вивезли з України, і намагається зробити з них росіян – розслідування

Російська влада боїться дітей, яких викрали з України, і підготувала методички щодо їх "перевиховання".

Влада Росії намагається "перевиховати" дітей, яких примусово вивезли з України та поставити їх під жорсткий цифровий контроль. У Кремлі розробили цілу систему "перевиховання". Росіяни намагаються сформувати в українських дітях "російську ідентичність", їх переконують, що їхні батьки померли і дітей вважають "потенційними терористами".

Про це йдеться у матеріалі російського видання "Медуза".

"Точна кількість українських дітей, примусово вивезених за час війни в Росію, невідома, за даними Києва, йдеться майже про 20 тисяч. Російські чиновники вмовляють українців забути про батьківщину – і переконують, що батьки ніколи не приїдуть, щоб забрати їх додому. Влада впевнена, що зможе "перевиховати" вкрадених дітей", - пише видання.

Як йдеться у матеріалі, у методичці під назвою "Профілактика конфліктів, проявів екстремізму та тероризму у полікультурному освітньому середовищі", яке 2022 року підготувало Міністерство просвіти Росії, вказано, що "поява у мові "специфічного сленгу" або навіть просто обговорення "політичних тем" може бути ознакою того, що серед дітей поширена "деструктивна ідеологія".

"Тепер перед російськими вчителями стоїть завдання "переорієнтації та становлення російської ідентичності підростаючого покоління Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей", - йдеться у документах.

Так, у розроблений для російських вчителів РФ словник внесли слова і вирази, визначені як такі, що "містять ознаки екстремізму на націоналістичному ґрунті" і можуть використовувати депортовані українські діти. Зокрема, "Слава Україні! Героям слава!", "Рашизм", "Орки" тощо.

"Перевиховувати українських дітей "на основі духовно-моральних цінностей, історичних та національно-культурних традицій Російської Федерації належить аж до випускного. У результаті у підлітків має "сформуватися російська ідентичність", - пишуть журналісти.

Крім того розробники методички "Супровід підлітків, які прибули із зон ведення бойових дій", попереджають, що викрадені діти можуть проявляти "протест", "вередливість", "недовіру до дорослих", агресивно поводитися, висловлювати "ідеї особистої переваги" - а також загалом "зазнавати труднощів у тому, щоб дивитися на ситуації, що виникають, очима нейтрального спостерігача".

Мінпросвіти зазначає, що викрадені діти нібито зазнавали "впливу" цієї ідеології просто тому, що жили в Україні. У чому полягав "вплив", не уточнюється.

Нагадаємо, до України вдалося повернути ще 10 дітей з окупації – що про них відомо (відео).

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