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Кремль через Telegram-канали набирає чоловіків для "добровольчої місії" у Маріуполь - РНБО

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Кремль через Telegram-канали набирає чоловіків для "добровольчої місії" у Маріуполь - РНБО

gettyimages.com

Російська армія вдається до нових методів проведення прихованої мобілізації для участі у війні в Україні.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, у кількох проросійських Telegram-каналах, у яких подають пропаганду щодо війни в Україні, з’явилося повідомлення щодо "збору та оперативного відправлення добровольців" в район Маріуполя для нібито надання допомоги жителям Донбасу.

Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зауважується, що нібито "добровольча місія" триватиме 14 днів. Вона винятково для стресостійких чоловіків віком від 18 років без серйозних хронічних захворювань. Окупанти повинні взяти з собою паспорт, предмети особистої гігієни, спальний мішок та змінний одяг.

Нагадаємо, ГУР МО здобуло список російських воєнних злочинців, що скоюють вбивства та знущання над мирними жителями в Запорізькому та Маріупольському напрямках.

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