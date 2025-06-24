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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Кремль домовився з Талібаном: на окупований Донбас завезуть афганців — яка мета

Кремль домовився з Талібаном про робочу силу взамін замість винищених у «м’ясних штурмах» чоловіків окупованого Донбасу.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Бойовики Талібану. Фото ілюстративне

Бойовики Талібану. Фото ілюстративне / © Associated Press

У Кремлі домовилися з Талібаном, що на окуповані Донеччину та Луганщину завезуть робітників з Афганістану.

Про це пишуть російські пропагандистські сайті, зокрема сайт «кума Путіна» Віктора Медведчука.

Росіяни подають це як чергову «перемогу».

В РФ похвалилися, що сто громадян Афганістану вже працюють на будівельних об’єктах Москви, Петербурга та Татарстану.

«Це укладачі, зварювальники, маляри, електрики та інші…», — повідомив голова Російського ділового центру в Афганістані Рустам Хабібуллін.

Український журналіст Денис Казанський зауважив, що місцевих жителів окупованого Донбасу насильно мобілізували у 2022 до лав армії РФ та поклали у «м’ясних штурмах». І ось замість них тепер приїдуть таліби.

«Яким будуть платити не 15 тис рублів, як РФ платила мешканцям „ЛДНР“ 8 років, а тисяч 100. Яке щастя! Класне „визволення Донбасу“», — зазначив Казанський.

Раніше у The Telegraph повідомили, як Росія обманом вербує африканців на війну в Україні.

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