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- Війна
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Кремль домовився з Талібаном: на окупований Донбас завезуть афганців — яка мета
Кремль домовився з Талібаном про робочу силу взамін замість винищених у «м’ясних штурмах» чоловіків окупованого Донбасу.
У Кремлі домовилися з Талібаном, що на окуповані Донеччину та Луганщину завезуть робітників з Афганістану.
Про це пишуть російські пропагандистські сайті, зокрема сайт «кума Путіна» Віктора Медведчука.
Росіяни подають це як чергову «перемогу».
В РФ похвалилися, що сто громадян Афганістану вже працюють на будівельних об’єктах Москви, Петербурга та Татарстану.
«Це укладачі, зварювальники, маляри, електрики та інші…», — повідомив голова Російського ділового центру в Афганістані Рустам Хабібуллін.
Український журналіст Денис Казанський зауважив, що місцевих жителів окупованого Донбасу насильно мобілізували у 2022 до лав армії РФ та поклали у «м’ясних штурмах». І ось замість них тепер приїдуть таліби.
«Яким будуть платити не 15 тис рублів, як РФ платила мешканцям „ЛДНР“ 8 років, а тисяч 100. Яке щастя! Класне „визволення Донбасу“», — зазначив Казанський.
Раніше у The Telegraph повідомили, як Росія обманом вербує африканців на війну в Україні.