Кремль доручив кримінальному авторитету з оточення Януковича створити нову ПВК - розвідка

"Новобранців" для приватної військової компанії набиратимуть у місцях позбавлення волі.

Кремль доручив кримінальному авторитету з оточення Януковича створити нову ПВК.

"Новобранців" для приватної військової компанії набиратимуть у місцях позбавлення волі. Для цього призначено нового "смотрящего" за в’язницями на території рф та тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Новим "смотрящим" за в’язницями на всій території РФ та тимчасово окупованих територіях України став відомий кримінальний авторитет Армен Саркисян (прізвисько – Армен Горлівський).

"Одним з головних напрямків його діяльності визначено створення нової "приватної військової компанії". Передбачається, що протягом обмеженого часу нова структура завербує значну кількість "новобранців". Зразком для проєкту має стати сумнозвісна ПВК "Вагнер". "Новобранців" для ПВК набиратимуть саме у місцях позбавлення волі", - зазначає ГУР.

"Проєкт" має посилити окупаційний контингент та створити внутрішню конкуренцію серед російських ПВК.

За даними розвідки, спонсором нової ПВК виступає російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян.

Армен Саркисян (Армен Горлівський) – кримінальний авторитет з Горлівки. Близький до сім’ї президента-втікача Віктора Януковича та пов’язаний з іще одним кримінальником – Юрієм Іванющенком (Юра Єнакієвський). Знаходиться в українському розшуку як один з організаторів убивств на Майдані. Тіньовий наглядач всього бізнесу в окупованій Горлівці. Від 24 лютого займається мародерством та "віджимом" бізнесів на окупованих територіях України.

– кримінальний авторитет з Горлівки. Близький до сім’ї президента-втікача Віктора Януковича та пов’язаний з іще одним кримінальником – Юрієм Іванющенком (Юра Єнакієвський). Знаходиться в українському розшуку як один з організаторів убивств на Майдані. Тіньовий наглядач всього бізнесу в окупованій Горлівці. Від 24 лютого займається мародерством та "віджимом" бізнесів на окупованих територіях України. Самвел Карапетян – прокремлівський бізнесмен вірменського походження. Власник пов’язаної з "Газпромом" компанії "Ташир холдинг" в яку також входить компанія "Електричні мережі Вірменії". Один зі спонсорів російської агресії проти України.

"Створення нової структури - спроба створити противагу фактичній монополії Пригожина у сфері ПВК у Росії", - зазначає Головне управління розвідки.

Раніше повідомлялось, що РФ виводить контингент приватних військових кампаній з Республіки Малі для відправлення до України.

Чим живе "кухар" Путіна керівник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин

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