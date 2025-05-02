ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
1 хв

Кремль доручив ФСБ провести низку терактів на території Росії 9 травня — ЗМІ

Теракти мають відбутися і кількох російських регіонах.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Кремль готує теракти в РФ

Кремль готує теракти в РФ / © Associated Press

Влада Росії доручила спецслужбам підготувати та провести кілька терактів на території РФ 9 травня, щоб звинуватити в цьому Україну та підняти підтримку війни серед населення.

Про це інформує міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що у структурі російських силових відомств були надані вказівки організувати теракти в низці регіонів РФ, зокрема розглядаються Хабаровськ та Улан-Уде.

При цьому на забезпечення безпеки параду в Москві кидають всі сили, щоб він відбувся без інцидентів.

«Мета — звинуватити Україну в невибіркових атаках скупчень цивільних, зірвати „мирні ініціативи“ США, використати ці приводи для мобілізації додаткового ресурсу з російських регіонів», — повідомляють в InformNapalm.

Раніше повідомлялося, що військовий експерт Олег Жданов відповів, навіщо Володимиру Путіну перемир’я на 9 травня.

Ми раніше інформували, що Україна має технології для удару по Красній площі в Москві, навіть якщо РФ стягне туди всю ППО.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie