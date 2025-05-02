Кремль готує теракти в РФ / © Associated Press

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Влада Росії доручила спецслужбам підготувати та провести кілька терактів на території РФ 9 травня, щоб звинуватити в цьому Україну та підняти підтримку війни серед населення.

Про це інформує міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що у структурі російських силових відомств були надані вказівки організувати теракти в низці регіонів РФ, зокрема розглядаються Хабаровськ та Улан-Уде.

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При цьому на забезпечення безпеки параду в Москві кидають всі сили, щоб він відбувся без інцидентів.

«Мета — звинуватити Україну в невибіркових атаках скупчень цивільних, зірвати „мирні ініціативи“ США, використати ці приводи для мобілізації додаткового ресурсу з російських регіонів», — повідомляють в InformNapalm.

Раніше повідомлялося, що військовий експерт Олег Жданов відповів, навіщо Володимиру Путіну перемир’я на 9 травня.

Ми раніше інформували, що Україна має технології для удару по Красній площі в Москві, навіть якщо РФ стягне туди всю ППО.