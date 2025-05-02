- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 17
- Час на прочитання
- 1 хв
Кремль доручив ФСБ провести низку терактів на території Росії 9 травня — ЗМІ
Теракти мають відбутися і кількох російських регіонах.
Влада Росії доручила спецслужбам підготувати та провести кілька терактів на території РФ 9 травня, щоб звинуватити в цьому Україну та підняти підтримку війни серед населення.
Про це інформує міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з посиланням на власні джерела.
Повідомляється, що у структурі російських силових відомств були надані вказівки організувати теракти в низці регіонів РФ, зокрема розглядаються Хабаровськ та Улан-Уде.
При цьому на забезпечення безпеки параду в Москві кидають всі сили, щоб він відбувся без інцидентів.
«Мета — звинуватити Україну в невибіркових атаках скупчень цивільних, зірвати „мирні ініціативи“ США, використати ці приводи для мобілізації додаткового ресурсу з російських регіонів», — повідомляють в InformNapalm.
Раніше повідомлялося, що військовий експерт Олег Жданов відповів, навіщо Володимиру Путіну перемир’я на 9 травня.
Ми раніше інформували, що Україна має технології для удару по Красній площі в Москві, навіть якщо РФ стягне туди всю ППО.