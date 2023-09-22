Кремль готує інформаційну кампанію проти Зеленського: які тези будуть намагатися поширювати

Пропагандисти намагатимуться поширювати тезу про президентські вибори в Росії, які начебто продемонструють тверду підтримку диктатора Путіна.

Російські окупанти готують проти президента України Володимира Зеленського та його команди за кордоном інформаційну кампанію, мета якої - дискредитація влади.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, російські пропагандисти намагатимуться поширювати тезу про президентські вибори в Росії, які начебто продемонструють тверду підтримку диктатора Путіна суспільством. Казатимуть, що в Києві панує криза, де влада втрачає довіру політичних еліт.

“Зазначатимуть, що скандал між керівництвом Польщі та України доводить, що жодної єдності Європи з Києвом не існує. І стверджуватимуть, що все ґрунтується виключно на бажанні використовувати Україну як “військовий таран” проти росії. Ще одна теза стосуватиметься узурпації влади та скасування виборів”, - розповів Андрій Єрмак.

Він також додав, що пропагандисти намагатимуться переконати Захід, що мати справу зі стабільною РФ, особливо після переобрання Путіна на черговий президентський термін, набагато вигідніше, ніж із Зеленським.

“Розповсюджувати ці тези планують в медіа, а також використовуватимуть ботоферми”, - додав Єрмак.

Нагадаємо, що міноборони підтвердило удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

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