Кремль готує росіян до 10-річної війни з повним знищенням України - ISW

Російську громадськість щодня переконують в тому, що РФ зможе досягти своєї мети.

Росія планує вести війну в Україні ще протягом щонайменше 10 років, закінченням якої росіянам обіцяють повне знищення української державності

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, російські ЗМІ опублікували коментарі заступника очільника Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва в інтерв’ю російському виданню "Аргументы и факты". Він заявив, що в НАТО дарма кажуть, що Україна може приєднатися до Альянсу протягом наступних 10 років. За його словами, за цей період зміниться керівництво НАТО, а Україна, яку він назвав "країною 404", до цього часу перестане існувати.

Російські ЗМІ заявили, що "Медведєв передбачив зникнення України до 2034 року".

"Те, як зараз російські ЗМІ редактують заяви Медведєва, має кілька наслідків. Перш за все, явне припущення про те, що Росія зможе "знищити Україну" до 2034 року, є обіцянкою російській громадськості, що Росія зможе виграти війну та досягти своєї мети знищити українську державність протягом десяти років. Це створює ретельні інформаційні умови та суспільні очікування щодо війни, яка триватиме ще десятиліття, але яка завершиться бажаною "перемогою" Росії", — кажуть експерти.

Також вони зазначили, що заяви Медведєва резонують із заявами кремлівських чиновників, що РФ готова до переговорів з Україною.

"Єдиним бажаним для Кремля кінцевим станом війни є повне знищення України та її народу. Ні Україна, ні Захід не можуть розраховувати на переговори з Росією на російських умовах, якщо російські умови базуються на викоріненні України та її народу в найближчі десять років", — зазначили в ISW.

Раніше аналітики заявили, що президент Росії Володимир Путін продовжує свої зусилля з підготовки населення країни до тривалої війни.

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