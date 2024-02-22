Кремль готує росіян до затяжної війни з Україною та Заходом: розвідка Британії

Мовляв, "СВО" набула форми війни проти колективного Заходу на чолі зі США.

Влада Російської Федерації намагається виправдати тривалість війни в України та масштаб російських втрат. Вторгнення до сусідньої країни зображають як прямий конфлікт із Заходом.

Про це йдеться у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що в Кремлі готують росіян до думки, що війна триватиме ще довго, а зниження рівня життя виправдовує великою метою - боротьба із колективним Заходом.

Британські розвідники наводять заяву речника президента-диктатора Росії Дмитро Пєсков про те, мовляв, хоча так звана "спеціальна військова операція" почалася як операція проти України, але згодом вона набула форми війни проти колективного Заходу, війни, коли країни колективного Заходу на чолі зі США безпосередньо залучений до цього конфлікту".

Заява Пєскова, наголошують аналітики, відповідає тенденції у російській офіційній риториці, яка намагається виправдати тривалість війни та масштаб російських втрат, зображуючи війну як прямий конфлікт із Заходом. Представник Кремля також визнав, що "спецоперація" може тривати трохи довше, але це не змінить перебіг речей".

"Це є частиною офіційної російської версії, яка майже напевно спрямована на те, щоб підготувати населення країни до довгострокового конфлікту і пов'язаного з ним зниження рівня життя всередині країни, одночасно забезпечуючи впевненість в остаточній перемозі Росії", - наголошують в міноборони Британії.

Як повідомлялося, голова Міноборони Росії Сергій Шойгу набрехав диктатору Володимиру Путіну. Скандал виник навколо Кринок у Херсонській області. Так, Шойгу заявив, мовляв, "всьо по плану" і Кринки на лівому березі Херсонщини "відвоювали" в ЗСУ.

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