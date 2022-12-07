Кремль готується до нової хвилі мобілізації, Путін збирається придушувати протести "мобіків" - ISW

Диктатор посилює заходи, щоб мобілізовані не скаржилися на проблеми.

Російський президент диктатор Володимир Путін готується до оголошення нової хвилі мобілізації. Втім, збирається придушувати протести призовників та їхніх родичів.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що спікер Путіна Дмитро Пєсков відреагував на чутки про другу хвилю мобілізації, щоб розпорошити суспільне невдоволення. Він закликав орієнтуватися на повідомлення Міноборони РФ і "ігнорувати провокації".

Своєю чергою, диктатор посилює заходи, аби призовники у жодному разі не скаржилися на проблеми: підписав закон, який забороняє мітинги в урядових будівлях, університетах, школах, лікарнях, портах, вокзалах, церквах та аеропортах. Ймовірно, наголошують американські аналітики, для придушення заворушень та протестів серед мобілізованих чоловіків та їх сімей.

" Зусилля Кремля щодо формування збройних сил залишаються залежними від його здатності інвестувати час і постачання у свій персонал, вимоги, які сильно суперечать відсутності у Кремля довгострокового стратегічного планування ", - пов ідомляють у зв іті.

Кремлю знадобилося майже три місяці, щоб підготувати деякі частини мобілізованих. Натомість інші погано підготовлені та забезпечені передчасно були відправлені на передову.

"Рішення Путіна віддати наказ про другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію або навіть офіційно оголосити війну Україні не усуне обмеження російської військової могутності, оскільки РФ одночасно може навчати лише 130 000 призовників",- додають в ISW.

Нагадаємо, американський історик Девід Саттер каже, що атаки на військові бази, зокрема військові аеродроми у Росії, показують очільнику Кремля Володимиру Путіну, що ситуація в розв'язаній війні в Україні вже обертається проти нього самого, і подібні атаки триватимуть.

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