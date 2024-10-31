Вище керівництво Росії усвідомило, що не зможе виграти війну швидко.
Російська армія затягує війну в Україні для можливості відновлення і поповнення своїх сил.
Про це повідомляє американський інститут вивчення війни (ISW).
"Кремль одночасно продовжує мілітаризувати різні рівні російського уряду, ймовірно, готуючись до довготривалих військових зусиль в Україні та протистояння з НАТО", - йдеться у повідомленні.
За даними експертів, у Кремлі намагаються розпочати підготовку до виборів у Державну думу Росії, які заплановані на вересень 2026 року. Водночас невизначеність у питанні тривалості війни в Україні свідчить про сумніви російської влади в можливості досягнення перемоги до голосування.
За інформацією Bloomberg, Росія збільшує бюджет на війну проти України. Зокрема, витрати наступного року мають скласти 6,2% ВВП.
Тим часом Міноборони РФ продовжує пропонувати пільги для стимуляції добровільної участі росіян у війні проти України.
Ізраїльський військовий історик Мартін ван Кревельд заявив, що в Україні триває дуже кровопролитна та затяжна війна на виснаження. Країни НАТО повинні діяти швидко, бо часу на обговорення немає.
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