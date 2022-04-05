Кремль хоче перетворити українців на мовчазних рабів - Зеленський про причину вторгнення Росії

"Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето в ООН на право смерті", сказав Зеленський.

Керівництво РФ відчуває себе колонізаторами, як у давні часи, тому російські війська прийшли на українські землі.

Таку думку президент України Володимир Зеленський висловивпід час засідання Ради безпеки ООН щодо воєнних злочинів в Україні.

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Голова держави розповів представникам Радбезу, як російська армія займається мародерством, депортацією мирного населення України, а також про те, як військові РФ знущаються, катують та вбивають лише за те, що ми - українці.

"Їм потрібно наше багатство і наші люди. Росія вже депортувала на свою територію десятки тисяч наших громадян, далі - сотні. Викрала більше двох тисяч наших дітей, просто викрала тисячі дітей і продовжує це робити. Росія хоче перетворити українців на мовчазних рабів. Російські військові відверто, відкрито грабують наші міста. А села, які вони взяли, захопили – це мародерство найвищого масштабу. Вони крадуть все – від продовольства до золотих сережок, які просто виривають з кров’ю. Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето в ООН на право смерті", - сказав він.

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