Кремль хоче замінити "вагнерівців" в Україні контрольованими ПВК - розвідка Британії

Гучна ворожнеча між Міноборони Росії та групою "Вагнер" набирає обертів.

У Росії прагнуть замінити групу Євгена Пригожина "Вагнер" та натомість почати розвивати альтернативні приватні військові компанії (ПВК).

Про це інформує Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

У звіті йдеться, що такий перебіг подій відбувається на тлі гучної ворожнечі між Міноборони Росії та групою "Вагнер".

В британській розвідці зазначають, що, ймовірно, російське керівництво хоче замінити ПВК, над якою він матиме більше контролю. Попри це, жодна інша ПВК на сьогодні не наближається до розмірів чи бойової сили "Вагнер".

Тим часом розгорнення нових ПВК грає на руку Росії, вважають у Міноборони Британії, оскільки вони відзначаються рівнем заробітної плати та неефективністю, які перешкоджають регулярній армії.

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"Російське керівництво, ймовірно, вважає, що важкі втрати серед ПВК будуть більш прийнятними для російського суспільства, ніж звичайні військові втрати", - зазначають у Міноборони Британії.

Додамо, що вбивство пропагандиста Владлена Татарського в барі Пригожина, ймовірно, є частиною ескалації внутрішніх конфліктів у Росії за участю ПВК "Вагнера".

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