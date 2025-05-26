Кремль готує наступ на Харків: з Курська перекинули 50 000 військових

Російські військові

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Збройні сили Росії перекинули великий контингент близько 50 000 військовослужбовців з Курської області до Харківського регіону України.

Про це посилаючись на дані низки західних джерел пише видання The Military Watch.

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Харків був основним центром бойових дій протягом значної частини російсько-української війни, при цьому обласний центр Харків розташований всього за 30 кілометрів від міжнародно визнаної російської території.

Західні джерела називають Харків «фортецею України», і існує багато припущень, що російські війська можуть спробувати почати наступ, щоб захопити цей великий населений пункт. Нещодавно російська армія зробила важливі здобутки поблизу міста, зокрема захоплення населених пунктів Кам’янка наприкінці квітня.

Головний офіцер штабу 13-ї оперативної бригади Збройних сил України Андрій Помагаїбус прокоментував перекидання військ до Харкова: «Ворог намагається наблизити свій особовий склад до лінії бойового контакту та провести хоча б деякі штурмові дії».

Він наголосив, що «є чітка підготовка до активних штурмових дій ворога». Повідомляється також про присутність елітних російських десантних військ є додатковою ознакою можливого наступу на Харків.

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Важливим фактором для перекидання російських сил до Харкова в такому масштабі є значне розгортання підрозділів Корейської народної армії в Курську, де вони відігравали ключову роль у відтісненні українських сил. Хоча залишається невідомим, чи будуть північнокорейські війська значно залучені до бойових дій у спірних регіонах поза межами міжнародно визнаної російської території, їхня присутність у захисті Курська та інших регіонів Росії може бути ключовою для сприяння російським наступам на захід, при цьому дії Пхеньяна відповідатимуть міжнародному праву і не можуть розцінюватись як участь у вторгненні в Україну.

Очікується, що північнокорейська техніка, така як балістичні ракети KN-23 та протитанкові ракети Bulsae-4, продовжуватиме використовуватися передовими підрозділами Росії для операцій у спірних регіонах, зокрема Харкові, забезпечуючи нові можливості, яких раніше не було у російських військ.

Оцінки ефективності підрозділів Корейської народної армії показують, що вони значно перевершують багато підрозділів Збройних сил Росії і справили сильне враження на російські війська, з якими діяли разом. Північнокорейці були далеко не єдиними військами третьої сторони, які брали участь у боях у Курську: також активну роль на українському боці відігравали найманці із західних країн, зокрема американська Група передового спостереження та Польський добровольчий корпус.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, за скільки часу РФ відновить боєздатність після війни в Україні й кому загрожуватиме.

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