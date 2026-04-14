Кремль готує нову ескалацію: експерт пояснив заяви РФ про “дрони через Балтію”

Російські заяви про нібито використання повітряного простору країн Балтії для атак українських безпілотників можуть свідчити про підготовку Кремля до загострення ситуації на цьому напрямку.

Про заявив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак, - пише Укрінформ.

За його словами, російські військові добре обізнані з маршрутами польотів українських дронів у напрямку Санкт-Петербурга та Ленінградської області, однак не розкривають ці дані публічно.

Експерт припускає, що частина безпілотників може пролітати над територією Білорусі вузькою смугою поблизу кордону. Водночас інформація про масове використання повітряного простору країн Балтії, за його оцінкою, не має підтверджень.

“Якби це мало системний характер, уже з’явилися б численні докази — фото чи відео”, — зазначив Ступак, додавши, що поодинокі випадки виключати не можна.

Водночас він звернув увагу на ознаки того, що Росія розглядає Балтійський напрямок як потенційний театр дій. Зокрема, йдеться про активне розгортання засобів радіоелектронної боротьби поблизу Нарви.

За його даними, від 2023 року там фіксується нарощування РЕБ, а у 2025-му кількість випадків їх застосування зросла у понад десять разів.

Ступак також окреслив можливі сценарії дій РФ — від прямих ударів дронами та ракетами до гібридних операцій. Останні можуть передбачати проникнення озброєних груп, дестабілізацію місцевої влади та створення псевдоутворень за аналогією з подіями 2014 року на сході України.

Він наголосив, що ключовим фактором є не ресурси, а політичне рішення Кремля.

Серед чинників, які можуть підштовхнути Росію до ескалації, експерт назвав ситуацію на Близькому Сході, внутрішньополітичні процеси у США, а також зростання доходів РФ від продажу нафти.

Крім того, риторика щодо можливого скорочення участі США в НАТО може сприйматися Москвою як сигнал про ослаблення безпекових гарантій для союзників.

На думку Ступака, сукупність цих факторів може спонукати Росію “перевірити на міцність” реакцію Альянсу.

Нагадаємо, раніше у Кремлі пригрозили Євросоюзу «заходами у відповідь», якщо країни ЄС дозволять Україні запускати дрони через своє небо для ударів по Росії. Своєю чергою у ЄС дали жорстке попередження Москві. Речник Єврокомісії Тома Реньє наголосив, що напад на будь-яку державу-члена Європейського Союзу означатиме напад на весь Євросоюз.