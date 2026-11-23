Володимир Зеленський / © Associated Press

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Українська розвідка отримала інформацію про підготовку Росією нових атак. Президент Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги, а міжнародних партнерів — посилити протиракетну оборону України.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

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«Є інформація від нашої розвідки про підготовку росіян до нових ударів. Будь ласка, прошу, реагуйте на сигнали ракетної небезпеки і бережіть себе», — наголосив Зеленський.

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Зеленський звернувся до США через ракети для Patriot

Президент закликав Вашингтон та інших партнерів ухвалити необхідні рішення щодо постачання антибалістичних ракет. За його словами, від цього безпосередньо залежить захист українських міст та критичної інфраструктури.

«Кожна ракета для Patriot у нас — це мінус для Росії, мінус її зневаги до дипломатії, до життя. Війна триває тільки тому, що Росія вірить у свою можливість вбивати і руйнувати», — заявив він.

Зеленський наголосив, що Україна очікує конкретних рішень від американської сторони, адже ракети-перехоплювачі необхідні вже зараз.

«Треба зупинити цю російську війну. Треба допомагати Україні захищати життя. Ракети для Patriot потрібні тут, в Україні», — підсумував президент.

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Росія може посилювати удари перед мирними переговорами

Нагадаємо, Росія може навмисно посилювати атаки на Україну, щоб змусити Київ до поступок на мирних переговорах, вважає політтехнолог Олег Постернак.

За його оцінкою, удар по житловому будинку в Димері, де загинули 11 людей, може бути частиною психологічного тиску. Аналогічну тактику Москва застосовувала під час Мінських переговорів на тлі боїв за Іловайськ і Дебальцеве.

Експерт вважає, що Кремль намагається залякати Україну новими втратами та просунути свої вимоги через американську сторону.

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