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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Кремль готується до військового розгортання в Молдові — 10 тисяч солдатів у Придністров’ї

Москва намагається вплинути на вибори в Молдові, щоб змінити владу і легалізувати нарощування військ у Придністров’ї.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Придністров’я

Придністров’я. / © AFP

За словами прем’єр-міністра країни Речана, Росія фінансує партії та виборців — лише за 2024 рік на ці цілі могла бути витрачена сума, що дорівнює 1% ВВП Молдови. Молдовські прикордонники вже затримували громадян, які поверталися з Росії з великою кількістю готівки — до $1,2 млн. Під час попередніх виборів, за його словами, 130 тисяч виборців отримували кошти з російських джерел.

Про це пише Financial Times.

У жовтні 2023 року, після масштабної дезінформаційної кампанії, лише 0,7% виборців підтримали курс на ЄС під час референдуму. Попри це, уряд Речана не відмовляється від євроінтеграції.

Небезпека для України і НАТО

Речан наголошує, що розміщення 10 тисяч російських військових у Придністров’ї створить нову точку тиску не лише для України, але й для сусідньої Румунії — члена НАТО.

"Уявіть собі вплив такої сили на південний захід України. Але також і на Румунію", — заявив він.

Російська присутність у Придністров’ї: цифри і ризики

Після війни 1992 року в регіоні залишилися російські війська, але зараз їхня чисельність становить близько 1500 осіб, переважно з місцевого населення. Офіційна мета — охорона складів радянської зброї, однак Кишинів неодноразово заявляв, що їхня присутність є порушенням суверенітету Молдови.

"Зараз їхні сили практично безглузді. Але якщо їх стане більше — ситуація зміниться", — зазначив Речан.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що чисельність російських військ у Молдові, зокрема у невизнаному Придністров'ї, суттєво скоротилася. Зараз там перебуває не більше, ніж півтори тисячі ворожих бійців.

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