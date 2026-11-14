Кремль хоче змусити Україну віддати Костянтинівку через Трампа: військовий експерт розкрив задум

Костянтинівка / © Associated Press

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Російські війська змогли просунутися до південно-західної частини Костянтинівки на Донеччині, однак говорити про захоплення міста не можна. Райони на схід і північ від річки Кривий Торець залишаються сірою зоною або перебувають під контролем українських захисників.

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, директор Defense Express Сергій Згурець.

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За його словами, російське керівництво продовжує поширювати заяви про нібито захоплення українських населених пунктів, які не відповідають реальному становищу на фронті. Зокрема, Москва оголосила про встановлення контролю над Костянтинівкою, хоча бої за місто тривають ще від жовтня 2025 року.

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Цей напрямок, як і район Дружківки, має важливе значення для російської армії, яка прагне просунутися до Слов’янсько-Краматорської агломерації.

«Усі заяви про те, що Росія контролює Костянтинівку, абсолютно не відповідають дійсності», — наголосив Згурець.

Експерт пояснив, що річка Кривий Торець фактично розділяє місто на ділянки з різною ситуацією щодо контролю. Російські підрозділи проникли до південно-західної частини Костянтинівки. Натомість території на схід і північ від річки залишаються в статусі сірої зони або утримуються українськими військовими.

Водночас точно визначити розташування сил на цій ділянці непросто. Обидві сторони застосовують тактику, за якої немає суцільної лінії оборони, а контроль над окремими територіями може змінюватися.

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Згурець визнав, що ситуація в Костянтинівці залишається вкрай важкою. На тлі інтенсивних боїв деякі оглядачі вже обговорюють можливість відведення українських підрозділів. Однак рішення щодо цього має ухвалювати військово-політичне керівництво України.

Водночас, за словами експерта, Росія намагається використати дипломатичні канали та вплив президента США Дональда Трампа, щоб змусити Україну вивести війська з міста. Серед відповідних ініціатив він згадав пропозицію організувати в Костянтинівці так звану гуманітарну операцію.

«Це абсолютно неприйнятні підходи», — заявив Згурець.

Він наголосив, що місто залишається одним із важливих елементів української оборони. Утримання цього напрямку завдає російській армії значних втрат. Подібна ситуація спостерігається і на Добропільському напрямку, де окупанти також намагаються просуватися.

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«Костянтинівка — надзвичайно важливий вузол оборони, де за останні три місяці гине значна кількість противника», — підсумував військовий експерт.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента відреагували на ідею російського диктатора Путіна провести «гуманітарну місію» в Костянтинівці за прикладом окупованих Олешків.

Ми раніше інформували, що попри заяву російського диктатора Путіна про нібито контроль окупантів над Костянтинівкою на Донеччині місто перебуває під контролем ЗСУ.

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